Verso il ponte del 25 aprile: le stime di Cna Turismo













I primi riscontri positivi della Pasqua confermano le previsioni elaborate da Cna Turismo, che ha pronosticato dal periodo pasquale al mini-ponte del 25 aprile, poco più di una settimana, almeno 15 milioni di italiani e stranieri che effettueranno viaggi e soggiorni nel nostro Paese per una spesa complessiva che si aggira intorno ai 5,5 miliardi di euro.

Nei ponti di Pasqua e del 25 aprile almeno 10 milioni di italiani si limiteranno a gite di una giornata o si recheranno in case di famiglia. Ma oltre 5 milioni di turisti sono quelli intenzionati a pernottare in strutture ricettive perlomeno per una notte. E di questi più di un milione e mezzo saranno stranieri.

La media dei pernottamenti – secondo Cna Turismo – è prevista tra le due e le tre notti per i vacanzieri italiani, tra le tre e le quattro notti per gli stranieri. I turisti provenienti dall’estero arriveranno in netta prevalenza dall’Europa continentale, dal Regno Unito, dagli Usa e dal Canada.