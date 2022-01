Verso il dl Sostegni ter: misure salva turismo in ballo













La proroga della Cig Covid per soli tre mesi e un nuovo generico pacchetto di aiuti: c’è questo piatto del dl Sostegni ter, oggetto di un dossier sul tavolo di Palazzo Chigi e del ministero dell’Economia. Un provvedimento che il governo Draghi – orientato a impiegare i risparmi di spesa, senza un nuovo scostamento di bilancio – potrebbe decidere di varare già questa settimana, offrendo così immediato supporto a imprese e lavoratori colpiti da questa quarta ondata di Covid.

Insieme alle discoteche, richiuse per decreto proprio a ridosso di Capodanno, tra i settori che riceveranno maggiori aiuti c’è proprio il travel. “Il grosso della torta andrà al turismo”, rivela all’Adnkronos un’autorevole fonte di viale XX Settembre, subito dopo l’esplicita richiesta del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che in una missiva inviata ai ministri del Lavoro, Andrea Orlando, e dell’Economia, Daniele Franco, aveva ribadito la necessita di altre tredici settimane di cassa integrazione Covid per il turismo, in primis adv, t.o., strutture ricettive, ma anche parchi divertimento, discoteche, sale da ballo e simili, stabilimenti balneari e termali.

Dal ministro leghista anche l’appello per le strutture alberghiere con più 15 dipendenti all’introduzione di “adeguati interventi di sterilizzazione della contribuzione o di fiscalizzazione degli oneri a carico delle imprese stesse”.

Prosegue intanto il pressing delle associazioni di categoria sull’esecutivo, alla luce soprattutto di un Natale decisamente meno movimentato delle attese.

Le richieste del turismo organizzato – seppur sproporzionate rispetto alle ipotesi reali – restano quelle elencate, a inizio dicembre, da Astoi, Fto, Fiavet, Aidit, Assoviaggi e Maavi nella conferenza stampa di piazza Monte Citorio. E dunque: un nuovo fondo perduto da 500 milioni di euro per agenzie di viaggi e tour operator, la cassa integrazione Covid da gennaio a giugno 2022, un prestito ponte di almeno 24 mesi a tasso zero per il rimborso dei voucher in scadenza, la rimozione del divieto di viaggio per turismo e l’apertura di nuovi corridoi, questi ultimi – con particolare riferimento alle Maldive – minati di recente da titoli di giornale inutilmente roboanti.

Richieste di aiuto vengono anche dal turismo invernale («c’è stata una raffica di disdette», denuncia Claudio Di Dionisio, presidente regionale di Cna Turismo Abruzzo) e dalle imprese del trasporto su gomma – tra cui Itabus e Flixbus – che hanno denunciato lo stato di crisi in un lettera inviata al Mef e al ministero delle Infrastrutture.