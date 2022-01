Verso Fitur 2022, dove convivono viaggi, business e sicurezza













La fiera di Madrid trasmette un messaggio inequivocabile: il turismo deve progredire ed imparare a convivere in sicurezza con questa nuova situazione, un fatto essenziale per continuare a guidare lo sviluppo economico e sociale in questo contesto di ripresa, come già accennato nella recente conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Con questa convinzione, quindi, Ifema Madrid punta ancora sullo svolgimento di Fitur dal 19 al 23 gennaio prossimi, che sarà determinante per generare fiducia nel mercato, per stimolare il settore dei viaggi e per dimostrare l’importanza del turismo d’affari.

Per raggiungere questo obiettivo la fiera internazionale – che vede L’Agenzia di viaggi Magazine media partner ufficiale – traccia il percorso per adattare questo appuntamento internazionale ad una nuova “normalità” che gli permetterà all’intera catena del valore dell’industria del turismo di re-incontrarsi per contribuire alla ripartenza globale del travel. Sarà un evento forte e decisivo per generare fiducia nel mercato e per dimostrare le potenzialità del turismo come generatore di ricchezza e di occupazione.

Al fine di garantire la fiducia degli operatori e tenendo conto anche della garanzia di un elevato livello di vaccinazione in Spagna e in altri Paesi, Ifema ha calibrato lo svolgimento dell’evento puntando ai massimi livelli di sicurezza in termini di salute, sostenuta da protocolli e misure di sicurezza rigorosi e da uno scenario positivo nella gestione della salute pubblica.

FITUR 2022 in cifre

Ifema, infatti, rafforzerà i controlli sanitari e renderà più serrate tutte le misure che garantiscano lo sviluppo di Fitur in un’area sana e sicura. La fiera riunirà un totale di 6.933 imprese partecipanti con la presenza di tutte le comunità autonome, di aziende e di destinazioni da 107 Paesi, 70 dei quali con rappresentanza ufficiale internazionale, guidati dalla Repubblica Dominicana che quest’anno partecipa come Paese partner.

Saranno occupati otto padiglioni del quartiere fieristico (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) i quali rappresentano un’area netta di 56.700 mq in cui saranno rappresentate tutte le Comunità Autonome, con la loro grande offerta di destinazioni spagnole, nuove imprese, e un’importante presenza internazionale.

Inoltre Fitur continua a investire anche nella sua formula ibrida con una piattaforma digitale che permetterà di offrire valore aggiunto ai partecipanti professionisti e di espandere le opportunità di networking tra espositori e visitatori. Fitur LiveConnect sarà operativa dal 20 dicembre al 4 febbraio.

HELIXA Experience Center, presentazione al settore turistico

In concomitanza con lo svolgimento del Fitur, Ifema tramite il suo hub di innovazione IFEMA MADRID Lab – presenterà alle aziende e ai professionisti del settore turistico la piattaforma collaborativa di conoscenza e innovazione HELIXA progettata per ispirare e accompagnare il tessuto aziendale nella trasformazione e nell’evoluzione verso i nuovi modelli di attività e di business che si aprono al cosiddetto metaverso. HELIXA Experience Center offrirà ai suoi visitatori la prima creazione in tempo reale del proprio avatar personalizzato 3D iperrealistico #seriezero con cui è possibile interagire su piattaforme digitali e nel metaverso.