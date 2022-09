Verdura Resort festeggia un doppio primato nel golf

Miglior campo e miglior resort in Italia nella nuova classifica di Golf World, che include tutti i migliori campi in Italia. Il Verdura Resort in Sicilia si posiziona così ai vertici del golf italiano. L’East Course del resort ha ottenuto il massimo dei voti nella lista inaugurale di Golf World dei “100 migliori campi in Italia” nove mesi dopo la riapertura a seguito di un importante progetto di rifacimento curato dall’architetto del golf Kyle Phillips.

«Alla fine del 2018, Kyle Phillips è tornato in Sicilia per rielaborare sia l’East sia il West Course – ha spiegato il redattore della classifica Top 100 Chris Bertram – In origine, tutte le buche erano intrecciate al punto che il percorso combinato del Sicilian Open comprendeva 9 buche ciascuno. Ora le buche sono in gran parte in posizioni simili, ma il combinato è diventato il West. Le buche rimanenti, rimodellate in modo significativo e in meglio, sono ora diventate parte dell’East Course. Il vantaggio è che oggi i due percorsi sono fisicamente più separati, con caratteri diversi. Il West è muscoloso e maschile, l’East un po’ più soft e lungo, ma al contempo più indulgente in caso di errori e nel complesso più divertente, pur mantenendo i suoi momenti drammatici e una propria coerenza generale. Insomma, è il percorso numero 1 in Italia per una buona ragione».

Durante l’ampia ristrutturazione sono state aggiunte nuove funzionalità e apportate modifiche al percorso di entrambi i campi. La riconfigurazione delle buche ha consentito il ripristino delle precedenti buche preferite dai giocatori e apporta nuove aggiunte, mentre la piantumazione di erbe di festuca lungo tutto il percorso conferisce al campo un layout più definito.

«Per tutto il team è un fantastico onore ricevere il premio come miglior campo da golf e resort numero uno in Italia – ha dichiarato Giacomo Battafarano, direttore generale del Verdura Resort – Siamo entusiasti di tutti i commenti e i feedback che abbiamo ricevuto da quando abbiamo riaperto l’East Course l’anno scorso e il lavoro che Kyle Phillips ha svolto ha di gran lunga superato le nostre aspettative. Non potremmo essere più contenti del risultato finale».

Sede del Rocco Forte Sicilian Open dell’European Tour, il Verdura Resort è immerso in 230 ettari di paesaggio mediterraneo sulla costa meridionale della Sicilia e offre una scelta di 203 camere e suite e 20 nuove ville private Rocco Forte.