Verde natura e blu mare: gli asset sostenibili di Atout France













È un’offerta tutta orientata alla sostenibilità e al contatto con la natura, quella presentata da Atout France al Mediatour 2022. L’evento, che si è tenuto online, è stato l’occasione per presentare ai giornalisti le novità 2022 della destinazione Francia. Filo conduttore di tutte le novità e delle proposte, il turismo green & blu.

La natura, il verde e l’acqua di mari, di fiumi e canali, di laghi, vengono così valorizzati dalle singole regioni e città – senza dimenticare la cultura e l’arte di vivere, marchio di fabbrica della destinazione Francia – per confezionare nuovi prodotti turistici che rispondano alle nuove esigenze del mercato. Le proposte, prevedono quest’anno anche grandi anniversari: i 100 anni dalla morte di Marcel Proust, i 200 anni dalla decifrazione dei geroglifici da parte di Champollion, il bicentenario della nascita della pittrice, icona femminista, Rosa Bonheur e di Louis Pasteur, cui si deve il primo vaccino contro la rabbia, e i 400 anni dalla nascita di Molière. Compleanno anche per Disneyland Paris: i festeggiamenti per il 30° compleanno inizieranno il 6 marzo con tanti eventi speciali.

Le regioni e le città propongono quindi molte idee di viaggio specificatamente pensate per il tema Green&Blue, presentando quindi un’offerta variegata sul territorio nazionale, ma rispondente ad una visione unitaria.

Punta sul turismo verde in bicicletta l’Alvernia-Rodano-Alpi, con 2.480 km di percorsi tra cui 580 km di percorsi EuroVelo. Tra piste più interessanti, la Via Allier, che segue il corso del fiume Allier per 435 km. Altra novità la Valle della Gastronomia, nuova destinazione turistica slow e gourmande tra Digione e Marsiglia, passando per Lione, il Beaujolais e tutta la Valle del Rodano. Inoltre la città di Vichy è entrata, nella lista delle città termali Patrimonio Unesco.

Il Grande Est – Alsazia, Ardenne, Champagne, Lorena e Vosgi – si affida al turismo urbano d’eccellenza con tre proposte che combinano gastronomia, design e patrimonio : un Viaggio enoturistico a Reims fra le grandi « maison » dello Champagne, sulle tracce dell’Art Nouveau a Nancy e a Strasburgo. Altra novità nel segno della sostenibilità, “Nutchel”, glamping nel cuore della foresta a Plaine, nel cuore della valle del fiume Bruche, per gli amanti del turismo naturale.

La Borgogna, terra di grandi vini e grande cucina, è una delle 10 destinazioni da visitare nel mondo nel 2022 secondo la guida Lonely Planet. Con ben 8 siti del Patrimonio mondiale dell’UNESCO, presenta la nuova Citè della Gastronomia e del Vino e festeggia il bicentenario della nascita di Louis Pasteur.

In Normandia continuano fino a giugno 2022 le celebrazioni per il bicentenario di Gustave Flaubert e per il centenario della morte di Marcel Proust. La nuova pista ciclabile Vélomaritime passa invece per luoghi-simbolo della Normandia: Mont-Saint-Michel, le spiagge dello sbarco, Deauville, Honfleur, le scogliere di Étretat, regno di Arsenio Lupin, Fécamp

Nantes, sarà il palcoscenico del grande evento estivo del Voyage à Nantes dal 2 luglio all’11 settembre, che trasformerà la città nel segno dell’arte e della creatività.

Per gli appassionati di fiori e giardini, il Centro-Valle della Loira festeggia il 30° anniversario del Festival Internazionale dei Giardini di Chaumont-sur-Loire, e offre anche una proposta green& blu per un itinerario in bicicletta sulla Scandibérique, 1700 km dalla frontiera belga a quella spagnola, nuovo itinerario che passa attraverso la città di Montargis, piccoli villaggi della regione del Loiret e il ponte-canale di Briare unendosi poi al percorso « La Loire à Vélo » La Loira in bicicletta, e permette di ammirare 8 dei 23 più grandi castelli della Loira.

Novità nel 2022 anche al Castello di Amboise, con il restauro della cappella Saint-Hubert. , il luogo di sepoltura di Leonardo da Vinci. Nel parco del castello, durante l’estate, i giardini saranno la cornice delle serate “Pic-nic Panoramici” con concerti dal vivo.

Non rimarranno a bocca asciutta gli appassionati d’arte: il Centre des Monuments Nationaux vedrà infatti a Parigi la nuova apertura del Musée de la Marine che nel 2022 ospiterà la mostra sul grande collezionista d’arte Calouste Gulbenkian nell’ambito della Stagione Francia-Portogallo.

Anche le Galeries Lafayette si reinventano, con nuovi negozi, nuovi designer, ed un nuovo spazio dedicato alla moda vintage, di seconda mano, arricchito con nuovi servizi.

Punta molto sulla natura l’Occitania, con strade tranquille dove si può pedalare per scoprire i villaggi e il patrimonio dei Pirenei, e percorsi di trekking lungo il fiume Tarn, dalla sorgente in Lozère ad Albi nel Tarn, attraverso l’Aveyron. Il tutto, con eventi per celebrare ll’anno del bicentenario della decifrazione dei geroglifici da parte di Champollion a Figeac, sua città natale.

La Provenza-Alpi-Costa Azzurra propone invece un itinerario in 10 tappe sulle tracce di Maria Maddalena. L’itinerario passa attraverso alcuni dei più importanti siti culturali, storici e naturali della Provenza: il Parco Naturale Regionale della Camargue, il Parco Naturale Regionale della Sainte-Baume. La proposta green &blu prevede invece l’itinerario in bicicletta la ViaRhôna, che segue il corso del Rodano dal Lago Lemano alle spiagge del Mediterraneo, per un totale di 815 km.

La Costa Azzurra “green & blue” spazia però anche dalle rocce rosse dell’Esterel, ai fiumi e le cime del Parco Nazionale del Mercantour, particolarmete indicare per una turismo slow. Tra le proposte green&blu una visita al Santuario Pelagos, una zona marina di 87.500 km² che nasce da un accordo tra l’Italia, il Principato di Monaco e la Francia per la protezione dei mammiferi marini che lo frequentano, e dove è possibile osservare e molte più di 8.500 specie protette tra cui cetacei, capodogli, delfini, e balene.

Ma le proposte green&blue prevedono anche itinerari urbani : a Marsiglia, si può affittare la bici elettrica per esplorare tutti i quartieri della città senza fare fatica, o fare un giro a bordo di una barca ibrida a energia solare, e scoprire il porto di Marsiglia e le sue isole.

Aix en Provence, città di cultura, arte e storia, propone invece visite guidate della città nel segno di piazze, fontane e giardini, oppure il tour fra i gioielli dall’antica Aix, o fra i vigneti a Château La Coste, fra opere di grandi artisti come Tadao Ando, Alexander Calder, e Tom Shannon.

Il Luberon Coeur de Provence invita a scoprire i suoi villaggi di charme – Cavaillon, Gordes, Lourmarin, L’Isle-sur-la-Sorgue, ..- e i paesaggi del Parco Naturale Regionale, fra lavanda, vigneti e ulivi, e visite a frantoi. La proposta green & blu coinvolge la Véloroute – Strada Verde del Calavon che utilizza l’ex linea ferroviaria Cavaillon-Apt-Volx per la maggior parte del percorso.

Vacanze attive nel segno della sostenibilità per Il Var, con proposte come quella dell’itinerario a bordo di una waterbike – una bici sull’acqua- per scoprire il fiume Argens.

E ancora, Hyères , Tolone e la Provenza Mediterranea hanno in serbo diverse novità: la riapertura delle Le Halles Biltoki a Tolone, Les Halles Milona a La Crau, il Museo delle Culture e del Paesaggio di Hyères nell’ex Banca di Francia, completamente restaurata, il Museo dei Fiori e il Giardino delle Ore a Ollioules .

Mougins, ha appena aperto il Centro della Fotografia dedicato alla creazione fotografica contemporanea, con mostre temporanee a rotazione.

Cannes si è classificata al primo posto in Europa e al secondo nel mondo come “Miglior destinazione di festival ed eventi” ai World Travel Awards 2021. Nel 2022 è prevista la riapertura, dopo un restyling, di molti hotel prestigiosi (Martinez, Majestic Barrière, JW Marriott di Cannes). E non mancheranno proposte green&blu, come l’ecomuseo subacqueo alle isole Lérins.

Turismo sostenibile in cima alle priorità di Antibes Juan-les-Pins, che ha ottenuto il marchio di città ecologica dal 2019. La città vanta 23 km di costa e il sentiero costiero sottomarino.

La Metropole Nice Cote d’Azur, tra mare e media e alta montagna, dal Mediterraneo alle cime del Parco Nazionale del Mercantour, offre una scelta ricchissima di proposte natura. Nizza con più di 300 ettari di parchi e giardini, un gran numero di musei, gallerie d’arte è

diventata Patrimonio Unesco come “città di villeggiatura invernale della Riviera”. Nell’ambito del progetto green&Bkue propone infatti 9 escursioni urbane “Nice en 9 boucles découvertes ”, quasi 150 chilometri di sentieri, scorciatoie, scale e passaggi, per ammirare la natura e i diversi stili architettonici della città.

Tante le proposte ecosostenibili anche a Mentone : dai tour in biciclette elettriche self-service alla scoperta dei giardini inediti. E ancora, la visita guidata sulle alture di Mentone, alla Maison du Citron, il limone di Mentone IGP.

Nuove proposte dedicate a natura, cultura, e gastronomia per la Corsica : dall’ Art’è Gust il festival gastronomico di Bonifacio, a Creazione”, il Festival della moda e del design del Mediterraneo a Bastia.

Il Domaine de Murtoli, 2500 ettari e 10 km di spiagge e calette intatte, 20 bergèries restaurate nel massimo rispetto dell’architettura tradizionale , con tante attività possibili : pesca, equitazione, nuoto, golf e passeggiate.

Anche il Gruppo Air France-Klm ha in serbo delle novità per la prossima stagione: è in arrivo per il 2022 l’Airbus A2220-300 , che permette una riduzione del 20% di emissioni di CO2, ed un più elevato livello di confort in volo