Veratour vince il Premio Industria Flex

C’è un premio in casa Veratour. L’operatore romano, guidato dalla famiglia Pompili, conquista per il secondo anno consecutivo il Premio Industria Felix per le eccellenze, come “miglior impresa del settore turismo della Regione Lazio per performance gestionale e affidabilità finanziaria”.

«È un periodo complesso che richiede tutta la nostra abilità e concentrazione, – conferma Stefano Pompili, direttore generale Veratour – Abbiamo ripreso le vendite per i nostri villaggi in Italia e da sabato 11 luglio apriremo strutture in Grecia e Spagna. Le norme ci impongono capienze limitate quindi ci aspettiamo una stagione in flessione rispetto alle precedenti, ma per noi era importante ripartire e gli ottimi risultati degli anni passati ci garantiscono solidità come certifica il Premio Industria Felix che siamo orgogliosi di aver ottenuto».

I clienti fidelizzati si rivelano una risorsa importante per Veratour: il tasso di repeater aveva raggiunto nel 2019 il record del 42% e per l’estate 2020 saranno soprattutto i clienti più affezionati a tornare nei Veraclub in Sardegna, Calabria, Sicilia e, a partire da metà luglio, nei Veraclub e Veraresort di Spagna e Grecia.