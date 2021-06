Veratour sigla una convenzione con Ambimed per i servizi sanitari di viaggio













Veratour ha siglato una convenzione con Ambimed, società specializzata in servizi sanitari dedicati alla medicina dei viaggi e a quella internazionale del lavoro.

La partnership mette al centro la salute di chi viaggia con condizioni esclusive per i clienti dell’operatore guidato dalla famiglia Pompili che scelgono i servizi di consulenza Ambimed.

Per i viaggi nelle Baleari, Canarie e Grecia, i clienti comuni possono effettuare il test molecolare con refertazione in inglese entro 48 ore, avvalendosi del network Ambimed di travel clinics (Ambimed Point) e dei punti prelievo affiliati per gli esami Covid.

Per il lungo raggio, in particolare per le proposte tailor made, Ambimed propone consulenze pre-viaggio con medici specialisti in travel medicine e check up sanitari al rientro dalla vacanza.