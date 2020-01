Veratour sigla un accordo con Europ Assistance

Nuovo accordo siglato tra Europ Assistance e Veratour. Sono disponibili, infatti, i tre nuovi pacchetti per i clienti del tour operator romano: Vera Assistance, Vera Top e Vera Group, tutti predisposti in collaborazione con Ernesto Solari Assicurazioni, società di brokeraggio assicurativo da più di vent’anni specializzata nel settore turismo.

Vera Assistance è la polizza prevista per tutti i viaggiatori che comprende assistenza sanitaria h24 in tutto il mondo, massimali per spese mediche in viaggio fino a 250mila euro, assicurazione bagaglio e garanzia di annullamento per qualsiasi imprevisto documentabile.

Il pacchetto Vera Group, invece, è l’assicurazione dedicata ai viaggi di gruppo. Prevede assistenza sanitaria h24 in tutto il mondo, rimborso spese mediche in viaggio e copertura bagaglio.

Infine, Vera Top permette di integrare la copertura base con la garanzia di annullamento viaggio per qualsiasi imprevisto anche non documentabile, e un massimale per le spese mediche fino a 500mila euro. Comprende anche la copertura Rischio Zero che protegge il cliente in caso di richieste di modifica dei servizi previsti nel pacchetto turistico.

Inoltre, i clienti Veratour potranno beneficiare di Quick Assistance, nuovo accesso digitale che consente di usufruire velocemente dei servizi di assistenza erogati da Europ tramite un dispositivo mobile.