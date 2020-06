Veratour riapre i villaggi in Egitto, Tunisia, Grecia e Baleari

Dopo oltre due mesi di lockdown per via dell’emergenza sanitaria e la ripresa in sicurezza sull’Italia, Veratour comunica – direttamente sul suo sito web – la riapertura dei villaggi alle Baleari, in Grecia, in Egitto e in Tunisia a partire dall’11 luglio.

Se in Italia si riparte infatti il 4 luglio, con l’offerta che prevede tutte le soluzioni in portfolio e il Costa Rey Wellness & Spa in Sardegna l’unico a riaprire il 2 agosto, il t.o. guidato dalla famiglia Pompili è pronto ad accogliere nuovamente i suoi clienti anche all’estero sotto il segno del claim Estate Serena, e con il format dei servizi all’interno delle strutture che, anche qui come per le location italiane, sarà conforme alle misure in atto per contrastare la diffusione del coronavirus.

Sempre nella comunicazione di Veratour, riguardo le prenotazioni sulle destinazioni Baleari, Grecia, Egitto e Tunisia, l’iniziativa Garanzia Veratour permette annullamenti fino a 14 giorni prima della partenza e in tal caso è previsto il pagamento della quota di iscrizione e di quella assicurativa.

Queste le riaperture all’estero nel dettaglio:

Veraclub Menorca, Veraclub sa Caleta Playa (Minorca, 11 luglio); Veraresort America a Maiorca, Hotel Rocabella a Formentera (12 luglio); Veraresort Aldemar Royal Mare (Creta, 12 luglio), Veraclub Kos, Hotel Penelope a Mykonos in formula B&B (17 luglio); Veraclub Konstantinos Palace a Karpathos (31 luglio); Veraclub Utopia Beach, Veraclub Emerald Lagoon (Marsa Alam, 18 luglio); Veraclub Reef Oasis Beach Resort, Veraresort Sentido Reef Oasis Senses (Sharm el-Sheikh, 25 luglio); Veraclub Jaz Oriental (Marsa Matrouh, 21 luglio); Veraclub Kelibia Beach (13 luglio), Veraclub Iliade (Djerba, 27 luglio).