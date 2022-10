Veratour in roadshow incontra 800 agenzie di viaggi

Dare slancio alla ripartenza del settore turistico. È obbiettivo del roadshow firmato Veratour, che dalla fine di settembre sta incontrando le agenzie di viaggi in un ambizioso programma di appuntamenti in tutta Italia.

Il roadshow organizzato dal tour operator guidato dalla famiglia Pompili prevede 15 tappe nelle principali città italiane, per illustrare le novità del catalogo Veratour per la stagione autunno-inverno e consolidare lo storico rapporto con i partner di eccellenza, le agenzie Verastore, quelle che riescono a raggiungere i massimi obbiettivi di vendita.

Per ogni incontro sono previsti circa 50 agenti di viaggi per un totale di oltre 800 agenzie coinvolte. A coordinare gli eventi il direttore commerciale Massimo Broccoli e il direttore vendite Davide Pavarina.

Protagonista, dunque, la programmazione Inverno Veratour 2022/23, tra Nord Africa, Oceano Indiano e Caraibi e che si arricchisce di nuovi prodotti. Novità assoluta il Veraresort Royal M negli Emirati Arabi, mentre due club già facenti parte dell’offerta Veratour diventano esclusiva per il mercato italiano: il Veraclub Gangehi Island Resort & Spa alle Maldive e il Veraclub Oasis Salinas Sea di Capo Verde.

«Puntiamo a consolidare sempre più il rapporto con le agenzie Verastore – spiega Massimo Broccoli – Con loro abbiamo costruito una partnership che punta a restituire valore a chi ne fa parte, basti pensare che il 62% del nostro fatturato arriva dalle Verastore. Per il turismo gli ultimi due anni sono stati complessi e anche per il futuro le sfide non mancano, in questo scenario è importante fare squadra: i tour operator e le agenzie rappresentano ancora oggi la risposta migliore per fornire ai clienti un prodotto tagliato sulle proprie esigenze. Questo ciclo di incontri è pensato proprio per mettere a fattore comune competenze e professionalità».