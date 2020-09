Veratour, annullati i viaggi extra-Schengen di ottobre

“Pertanto – comunica l’operatore guidato dalla famiglia Pompili – comunichiamo che essendo impossibilitati nel ripristinare la programmazione a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, Veratour sta procedendo all’annullamento di tutte le pratiche con destinazione in Paesi non rientranti nell’Area Schengen su partenze di ottobre”.

Infine, conclude l’avviso firmato da Broccoli, il t.o. sta “procedendo alla chiusura contabile a zero per le pratiche individuali charter; per le pratiche con voli di linea e per le prenotazioni gruppi seguiranno specifiche comunicazioni da parte dei rispettivi reparti. Oltre alla possibilità del rimborso, rimane sempre auspicabile proporre ai nostri comuni clienti la possibilità di cambiare la propria prenotazione verso destinazioni aperte nelle Canarie, nello specifico Fuerteventura e Tenerife, con relativo adeguamento quote”.