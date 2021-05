Ventuno itinerari e 100 partenze per l’estate in bus di Italyscape













Accesso al viaggio consentito a chi risponde ad almeno uno dei requisiti previsti dal Green Pass, riempimenti degli autobus al 50%, con sole 25 persone a bordo, misurazione quotidiana della temperatura, mascherine obbligatorie e tampone agli autisti e agli accompagnatori. Italyscape, operatore di Quality Group, ha ripreso la sua corsa con 21 itinerari di gruppo in bus e oltre 100 partenze, molte delle quali garantite con un minimo di due persone a bordo.

«Abbiamo registrato nell’ultimo mese un’esplosione delle richieste per viaggi individuali, self drive e di nozze in Italia ma in questi ultimi giorni sono in netto incremento anche le richieste per viaggi in autobus; forti di un collaudato sistema che garantisce di viaggiare in sicurezza anche gli itinerari in bus permettono di abbandonare ogni pensiero senza rinunciare a momenti di socialità e a esperienze esclusive», ha affermato Vincenzo Emprin, ceo di Italyscape.

Tra i servizi, quello dei punti di raccolta: per ogni viaggio, infatti, sono previste una o più linee di bus, così come lo Speciale Sottocasa, che prevede in tutti i capoluoghi di regione attraversati e comuni limitrofi una navetta privata che preleva i viaggiatori direttamente a casa, senza alcun costo aggiuntivo.

L’intero calendario partenze di Italyscape risulta consultabile in dettaglio direttamente alla sezione in home page del sito web Quality Group, per le partenze Italia 2021 in bus con accompagnatore.

Il Molise, la Sicilia, Campania & Cilento e Toscana sono le proposte di itinerario più richieste, fanno sapere da Italyscape, mentre il Lazio nascosto – borghi e giardini sembrerebbe essere quello che provoca maggiore curiosità, andando oltre il fascino di Roma.