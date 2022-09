Vent’anni di Qatar Airways a Milano: “Ora aumentiamo i voli in Europa”

Vent’anni di Doha-Milano: era il 16 giugno 2002 quando Qatar Airways lanciò il primo volo dalla capitale del Qatar su Malpensa, e ora la compagnia celebra questo anniversario. Lo ha fatto nel corso di una serata che ha coinvolto staff e partner a Milano ed è stata anche l’occasione per annunciare la riorganizzazione del cluster europeo.

Inizialmente la rotta era operata con quattro voli settimanali, mentre la compagnia opera attualmente due frequenze giornaliere da Milano e serve sia Roma che Milano con 14 voli settimanali ciascuna. Anche se, come ha spiegato il vice president sales di Qatar Airways per l’Europa, Eric Odone, «l’obiettivo sarà tornare alle tre frequenze giornaliere sia da Milano che da Roma, come prima della pandemia».

Intanto, a partire da dicembre 2022 Qatar Airways aggiungerà ulteriori voli notturni – altri quattro voli settimanali da Milano e tre da Roma – da entrambi gli scali italiani, con l’obiettivo di raggiungere 17 frequenze settimanali entro marzo 2023, che miglioreranno la connettività verso le principali destinazioni leisure e business in Africa, Asia e Australia.

Qatar Airways ha anche reso nota la riorganizzazione commerciale del cluster europeo. Secondo il nuovo modello, l’Europa è suddivisa in cinque regioni con un hub che serve più Paesi.

L‘Italia fungerà da hub per la regione dell’Europa meridionale, la quale coprirà i mercati online di Italia, Croazia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Bulgaria, Grecia, Cipro e Turchia. Tale regione, coprirà inoltre i mercati offline di Slovenia, Malta e Macedonia settentrionale. «I ruoli chiave sono stati elevati per supervisionare la strategia e le priorità commerciali dell’azienda in ambito regionale, non solo a livello di Paese. Inoltre, i sales team potranno contare su un supporto aggiuntivo in diversi Paesi della regione, anziché su un singolo Paese. Questi cambiamenti miglioreranno e semplificheranno ulteriormente l’impegno di Qatar Airways a collegare l’Europa in tutto il mondo», rende noto la compagnia.

Con la nuova riorganizzazione, sono stati aggiunti ruoli chiave nell’Europa meridionale: Mate Hoffmann è regional manager Southern Europe, Sandro Magnetta sales manager Corporate Southern Europe, Angelo Bartolini sales manager Leisure Southern Europe, e Mario Testa sales operations specialists Southern Europe. Al via anche la nuova brand campaign Let’s Fly.

Commenta Eric Odone: «La nuova riorganizzazione commerciale aiuterà a razionalizzare l’impegno di Qatar Airways in Europa. Con la nuova struttura, saremo in grado di servire al meglio la regione e di collegare l’Europa alle nostre oltre 150 destinazioni in tutto il mondo. L’Italia è dunque diventato un hub per l’Europa del sud, questo renderà più ampio il supporto per le attività. E colgo l’occasione per ringraziare il team italiano, Siamo partiti con sette dipendenti nel 2002 e ora contiamo su uno staff di cento persone in tutta Italia».

Naturalmente ora i riflettori sono puntati sulla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, che prenderà il via a novembre e di cui Qatar Airways è compagnia aerea ufficiale. I Mondiali danno al vettore anche l’opportunità di aumentare traffico e collegamenti. E anche se la nazionale italiana sarà assente dalla manifestazione, non mancano le buone notizie dal nostro mercato.

«Abbiamo deciso di aumentare le frequenze anche dal Belpaese dato che registriamo un incremento di domanda per voli oltre Doha – fa sapere Mate Hoffmann – In generale la quota maggiore di traffico leisure dall’Italia è su voli in prosecuzione poi per Asia e Australia, anche se è cresciuta la popolarità del Qatar come destinazione, anche di una settimana di vacanza. Doha si conferma invece mercato principale per il business travel. Durante le cinque settimane dei Mondiali modifichiamo l’operativo globale per rispondere alla domanda, soprattutto da parte dei Paesi qualificati, in Europa le richieste arrivano in primis da Uk, Germania, Francia, Spagna e, per quanto riguarda l’area geografica di cui sono referente, Croazia e Serbia, entrambe partecipanti alla World Cup».

In foto, da sinistra a destra John Taker, Qatar Tourism regional manager, Mate Hoffmann, regional manager Southern Europe di Qatar Airways, Angelo Bartolini, sales manager Leisure Southern Europe di Qatar Airways, Eric Odone vice president sales di Qatar Airways per l’Europa, Sandro Magnetta, sales manager Corporate Southern Europe di Qatar Airways.