Venice Region Convention Bureau alla riconquista del Mice













È una vera e propria controffensiva promo-commerciale quella che il Venice Region Convention Bureau ha presentato alla Bit di Milano: l’organismo che rappresenta i punti di forza della meeting industry veneta mira a rilanciare e recuperare quote di mercato in uno dei segmenti più importanti della sua offerta turistica.

Con sette local convention bureau, tre aeroporti internazionali, ben cinque quartieri fieristici, 330 location congressuali e 1200 sale meeting, la proposta Mice del Veneto è di primissimo piano. «Dopo che la parola “eventi” è stata cancellata per due anni, ci riprendiamo la scena – ha dichiarato Laura Favaretti, coordinatrice del Venice Region Convention Bureau – Come regione, con il brand Venezia conosciuto in tutto il mondo, possiamo fare la nostra parte, grazie a proposte di forte appeal come storiche ville, affascinanti castelli, hotel business e di charme, agriturismi, location moderne e molto altro. Il Veneto, con le sue svariate opportunità, può rispondere dunque a qualsiasi esigenza di incontro».

Il rilancio dell’offerta Mice del Venice Region Convention Bureau passa quindi attraverso i territori: da Belluno con le Dolomiti a Rovigo con le sue ville venete. E ancora Treviso con la zona del prosecco (sito Unesco). Per completare con Vicenza patria dell’architettura palladiana, Padova che dispone di un nuovissimo centro-congressi e Venezia che può inserire nel circuito location iconiche come la Fenice, il Palazzo Ducale e luoghi insoliti come la Pescheria del Rialto.