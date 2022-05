Venezia, tassa d’ingresso al via dal 16 gennaio 2023













Prenderà il via a partire dal 16 gennaio 2023 il meccanismo di ingresso a pagamento per la città di Venezia, dove già da questa estate partirà l’obbligo di prenotazione per l’accesso.

La fee da pagare per accedere alla destinazione – obbligatoria solo per le visite giornaliere e non per i residenti e i pernottanti, i possessori della City Pass Venezia Unica e i bambini minori di 6 anni – sarà di 6 euro, ma passerà a 3 euro nelle giornate considerate con “bollino verde”, a otto euro con “bollino rosso” e a dieci euro con “bollino nero”. Per i vettori, invece, ci sarà una tariffa fissa di 7 euro.

L’ufficialità è arrivata a seguito del Consiglio comunale che ha approvato con 22 voti favorevoli e 5 contrari (6 i consiglieri che non hanno partecipato al voto) il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna”, confermando, con 21 voti favorevoli, l’istituzione di una zona a traffico limitato per veicoli a motore in accesso nel centro storico.

La tassa rientra nelle misure intraprese da Venezia in termini di limitamento dell’overtourism e di tutela del territorio, come lo stop alle navi da crociera e l’introduzione del monitoraggio dei flussi all’interno della città.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, aveva dichiarato: «Oggi in tanti hanno capito che la prenotabilità della città è la strada giusta da intraprendere per una gestione più equilibrata del turismo. Saremo i primi al mondo in questa difficile sperimentazione».

Qui tutte le indicazioni circa il regolamento e le varie esenzioni.