Venezia punta a trecento navi da crociera nel 2023

L’autorità portuale di Venezia prevede che nel 2023 nella città approdino circa 300 navi da crociera.

Quest’anno le navi arrivate nel capoluogo veneto, negli approdi diffusi di Fusina, Porto Marghera, e Chioggia, oltre a poche unità più piccole alla Marittima, sono 200.

La riorganizzazione degli approdi è stata dettata dallo stop imposto dal governo ad agosto 2021 al passaggio delle grandi navi nel Canale della Giudecca, davanti a San Marco.

«Fare il paragone con le 500 e passa navi del 2019 è un errore – ha spiegato il presidente dell’autorità portuale di Venezia, Fulvio Lino Di Blasio – È successo il “terremoto” che ha distrutto la crocieristica, e miracolosamente abbiamo dato non due ormeggi, ma tre e addirittura quattro. Possiamo dire che “Venezia is back”».

Per Fusina, ha aggiunto, «la domanda è elevata, ma lì possono attraccare solo navi più piccole rispetto a quelle che possono entrare in Tiv e Vecon, ma che comunque non possono passare per il Canale della Giudecca. Ci sono 157 milioni di investimento da parte dello Stato, e stiamo lavorando su tutte gli altri aspetti legati all’accessibilità, tra cui il protocollo fanghi e il piano morfologico».