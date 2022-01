Venezia, Perversi general manager dell’Hilton Molino Stucky













New entry nel management alberghiero a Venezia: Massimiliano Perversi è il nuovo general manager dell’Hilton Molino Stucky Venice, albergo a 5 stelle situato sulle rive dell’isola della Giudecca, imponente edificio che da antico molino è stato convertito in hotel unico e affascinante.

Perversi ha al suo attivo una lunga esperienza nel mondo dell’hôtellerie, nel corso della quale ha lavorato per le principali compagnie alberghiere nazionali e internazionali. Tra le strutture: il Four Seasons di Milano e Santa Barbara in California, l’Hotel De Russie di Roma, il Carlton Baglioni di Milano, Marina di Scarlino per il gruppo Ferragamo e gli alberghi e ristoranti del gruppo Hlh Collection.

Nella famiglia Hilton Perversi approda nel 2019 assumendo la direzione del prestigioso Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton – elegante proprietà nel cuore della Città Eterna- dove ha ricoperto egregiamente il ruolo di general manager, non solo nella gestione ordinaria dell’albergo, ma anche nel critico periodo della pandemia e dei lockdown, riuscendo a mantenere aperta con profitto la struttura anche nei momenti più difficili.

«Prendo la guida dell’Hilton Molino Stucky di Venezia, icona dell’ospitalità internazionale e fiore all’occhiello di una delle città più affascinanti al mondo, con entusiasmo – ha dichiarato Perversi – è ringrazio il Gruppo Marseglia per aver deciso di affidarmi una delle loro proprietà più importanti in un periodo così difficile. Questo è il momento di affrontare nuove sfide e cogliere nuove opportunità, e il fascino ineguagliabile della struttura e l’efficienza del team saranno gli strumenti fondamentali per affrontare al meglio questa nuova stagione dell’ospitalità».