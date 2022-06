Venezia, nel 2025 aprirà il Rosewood Hotel Bauer













Il leggendario Hotel Bauer di Venezia sarà gestito da Rosewood Hotels & Resorts. Di proprietà dello sviluppatore immobiliare Signa Prime Selection, la struttura si trova nello storico sestiere di San Marco, a due passi dai luoghi più suggestivi della città come il Ponte di Rialto.

Costruito originariamente nel 1880, l’Hotel Bauer sarà oggetto di una ristrutturazione pluriennale a partire da novembre 2022 quando chiuderà per riaprire come Rosewood Hotel Bauer nel 2025. Il noto architetto veneziano Alberto Torsello e il Gruppo di interior design Bar Studio guideranno i lavori di ristrutturazione, curando il progetto in ogni dettaglio, restaurando la struttura già esistente e integrando nuovi elementi architettonici.

«Siamo entusiasti di crescere in Europa con questa importante struttura in una città così magnifica e amata come Venezia – ha dichiarato Radha Arora, presidente di Rosewood Hotels & Resorts e cochief development officer – Considerato il nostro portfolio siamo onorati di aver l’opportunità di ristrutturare e valorizzare molti edifici storici in tutto il mondo, e siamo incredibilmente grati che Rosewood sia stato scelto per contribuire a dare nuova vita all’Hotel Bauer».

Rosewood Hotel Bauer disporrà di almeno 110 camere, delle quali oltre la metà saranno suite, alcune signature suite e una suite presidenziale. L’offerta enogastronomica includerà un ristorante informale e un wine bar al piano terra, un raffinato ristorante tipico veneziano e un bar sul tetto con la tradizionale Altana veneziana.