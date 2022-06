Venezia, l’Hotel Danieli diventerà Four Seasons nel 2025













Per settimane si sono rincorse notizie e smentite, ma ora l’annuncio è ufficiale: Four Seasons Hotels and Resorts, società la cui quota di maggioranza è detenuta da Bill Gates, assumerà la gestione dello storico Hotel Danieli di Venezia, di proprietà del Gruppo Statuto.

Dopo un’ampia ristrutturazione, l’albergo di lusso sarà rilanciato nel 2025 come Four Seasons Hotel Danieli. Nell’ampio progetto di restyling, la supervisione degli interni sarà affidata a Pierre-Yves Rochon, già firma del design di diverse proprietà storiche di Four Seasons in Europa, tra cui Firenze, Parigi, Cap-Ferrat e Megève.

Durante il periodo di “make up”, la struttura – che sarà gestita da Statuto con il nome di The Hotel Danieli – rimarrà aperta con una selezione di servizi e comfort. Dopo la riapertura come Four Seasons nel 2025, il celebre albergo arricchirà la collezione italiana del brand, che oggi comprende: il Four Seasons Hotel Milano, oggetto di una recente ristrutturazione; il Four Seasons Hotel Firenze; il San Domenico Palace a Taormina e un resort di prossima realizzazione in Puglia.

Di recente, poi, l’Ordine del Santo Sepolcro ha affidato in gestione alla catena di Bill Gates la struttura romana Palazzo della Rovere, in via della Conciliazione.

«Con l’Hotel Danieli, aggiungiamo un’altra proprietà iconica alla nostra collezione italiana, rendendo omaggio all’eredità storica di quest’icona veneziana. L’Italia resta una destinazione molto amata e importante per i viaggiatori alla ricerca dell’alta qualità», commenta Bart Carnahan, presidente e global business development and portfolio management di Four Seasons Hotels and Resorts.

«Siamo fiduciosi che la nostra partnership con Four Seasons contribuirà a un nuovo capitolo nella storia di questo hotel, mantenendo gli standard di qualità ed eccellenza che da sempre ci si aspetta al Danieli», afferma Giuseppe Statuto, proprietario del Gruppo Statuto.

L’Hotel Danieli, tra gli alberghi più lussuosi di Venezia, è situato nella Riva degli Schiavoni, lungo il Canal Grande, e adiacente a Piazza San Marco. È composto da tre edifici collegati tra loro: Palazzo Dandolo, risalente al XIV secolo, Palazzo Casa Nuova e Palazzo Danieli Excelsior, entrambi aggiunti nel XIX secolo.

L’architettura in stile gotico veneziano, splendidamente conservata, è, insieme ad altri oggetti d’arte e d’antiquariato, il simbolo del ricco patrimonio artistico presente in tutta la struttura. La struttura dispone, tra gli altri, di quattro ristoranti e bar, con vista sulla laguna.