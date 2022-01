Venezia, il Ca’ di Dio entra nella Considerate Collection di Small Luxury Hotels













L’hotel veneziano Ca’ di Dio, parte della collezione VRetreats di Voihotels, entra nella prestigiosa Considerate Collection di Small Luxury Hotels of the World (Slh), la collezione di hotel di lusso con una spiccata vocazione per la sostenibilità e un forte impatto sociale.

Già parte di Slh, il Ca’ di Dio ha pienamente dimostrato di essere in linea con i rigidi criteri di selezione previsti dalla Considerate Collection in materia di attenzione alla comunità. «Sono molto fiero di questo importante riconoscimento che premia il nostro impegno come Gruppo e il lavoro di ogni giorno dei nostri collaboratori», spiega Christophe Mercier, direttore dell’hotel.

«Ca’ di Dio racchiude quello che io chiamo Venessentia, ossia il fascino, l’atmosfera e l’essenza più intima di Venezia a cui si aggiunge una spiccata attenzione alla sostenibilità per far sentire ogni ospite come a casa con la consapevolezza di aver fatto una scelta responsabile verso l’ambiente e il nostro futuro», conclude Mercier.

Il progetto dell’hotel, infatti, ha previsto importanti investimenti volti a dotare la struttura di sistemi e infrastrutture in grado di limitarne l’impatto ambientale, come l’utilizzo dell’acqua di laguna per la produzione dei fluidi termovettori a bassa temperatura necessari all’esercizio, un impianto per il recupero del calore dell’aria di espulsione con abbattimento delle emissioni e sistemi alternativi all’acqua lagunare da impiegare quando la temperatura di quest’ultima oltrepassa i limiti di minimo e massimo di utilizzo imposti dal Magistrato alle acque.

Daniel Luddington, vp of development di Small Luxury Hotels of the World, commenta: «Date le avversità che il settore dell’ospitalità sta ancora affrontando, ci riempie di orgoglio vedere più albergatori SLH che procedono con passione nel loro viaggio sostenibile. Ca’ di Dio è un esempio lampante di un piccolo hotel di lusso che fa una grande differenza».

Con l’ingresso di Ca’ di Dio salgono a 33 gli hotel presenti in 25 differenti Paesi e oggi parte di Considerate Collection, a dimostrazione che il lusso sostenibile sia la strada da seguire e rendendo così più facile ai viaggiatori e agli operatori del settore fare scelte ponderate nei confronti della società e dell’ambiente.