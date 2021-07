Venezia, grandi navi fuori dalla laguna dal 1° agosto













Via le grandi navi da San Marco e dal canale della Giudecca dal 1° agosto. Lo stabilisce il decreto legge che il consiglio dei ministri ha approvato la sera del 13 luglio: il testo mette il veto alla navigazione a Venezia e nelle vie marittime definite di interesse culturale. Niente più transito, dunque, e risarcimenti previsti per le aziende che saranno danneggiate da questa decisione (con un fondo che garantisca un contributo ai lavoratori e alle imprese dell’indotto). Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

A partire dal 1° agosto, le navi da crociera potranno attraccare provvisoriamente a Marghera.

Il divieto di navigazione nella laguna scatta per le navi che abbiano più di 25.000 tonnellate di stazza lorda; oppure più di 180 metri di lunghezza; o più di 35 metri di altezza; o ancora una produzione superiore allo 0,1% di zolfo.

Le altre imbarcazioni potranno continuare ad attraccare, ma parliamo di navi da crociera con una capacità di circa 200 passeggeri.

La presidenza del consiglio, in una nota al termine del cdm sul decreto grandi navi, ha spiegato che la decisione presa “costituisce un importante passaggio per la tutela del sistema lagunare veneziano. Queste norme intervengono nell’immediato con le cautele e i ristori necessari per mitigare l’impatto occupazionale sul settore e si affiancano al concorso di idee, il cui bando è già stato pubblicato, per la futura realizzazione e gestione di punti attracco fuori dalle aree protette della laguna con l’obiettivo di rendere compatibile l’attività croceristica con la salvaguardia paesaggistica e ambientale. Al tempo stesso si concluderanno i lavori di completamento del Mose e si realizzerà in tempi brevi l’autorità della laguna con la rinascita del magistrato alle acque”.