Venezia, eventi e meeting sostenibili all’Hilton Molino Stucky













L’Hilton Molino Stucky, sull’isola della Giudecca a Venezia, vanta al suo interno il più grande centro congressi del Triveneto e, in linea con gli obiettivi di Hilton Travel with Purpose 2030, finalizzati al dimezzamento dell’impatto ambientale e al raddoppiamento dell’impatto sociale positivo, si impegna a organizzare meeting ed eventi sostenibili con un progetto solido e articolato, realizzato in collaborazione con l’impresa sociale South Pole.

Già da tempo l’hotel si impegna a fornire soluzioni che limitano i rifiuti e aumentano l’attenzione sull’approvvigionamento locale, senza costi aggiuntivi, e adesso con il Carbon Neutral gli sforzi per limitare l’impatto si amplificano e diventano un progetto articolato. Per prima cosa si utilizza lo strumento Meeting Impact Calculator, che fa parte del sistema di gestione della responsabilità aziendale LightStay di Hilton, grazie al quale l’hotel può fornire una stima dettagliata dell’impatto di carbonio prodotto per ciascun evento, tenendo in considerazione il consumo di energia e di acqua, e la produzione di carbonio e rifiuti.

In collaborazione con South Pole è quindi possibile sostenere una serie di progetti tra cui la riparazione e la manutenzione di pozzi in Ruanda per aumentare l’accesso a fonti di acqua sicura, la costruzione di una centrale geotermica in Turchia per generare energia pulita e senza emissioni, e lo sviluppo e la manutenzione di parchi eolici in India e negli Stati Uniti.

«Le problematiche legate all’impatto ambientale sono particolarmente care alle aziende internazionali, e l’Hilton Molino Stucky è fiero di offrire servizi di avanguardia anche in tema di sostenibilità – ha dichiarato il direttore generale Massimiliano Perversi – quotidianamente portiamo avanti il nostro impegno per la cura dell’ambiente e delle persone anche attraverso l’applicazione dei protocolli di Hilton EventReady with CleanStay che si basano sui già elevati standard di pulizia. A questi si aggiunge l’implementazione del sistema di sanificazione dell’aria negli ambienti come sale meeting, Centro Congressi e gli ascensori realizzato da Sanixair. Tutti elementi che rendono gli eventi dell’Hilton Molino Stucky al passo con le esigenze del nostro tempo».