Veneto Viaggi a caccia di Meta Travel Designer













È online sul sito web Metapoint la call for Travel Designer lanciata dal Gruppo Veneto Viaggi Vacanze.

«Per aiutare il comparto turistico italiano a reinventarsi lanciamo il progetto Meta Travel Design dedicato agli agenti di viaggi e creator digitali, che vogliono gestire i propri clienti con dinamismo e innovazione, personalizzando il rapporto di collaborazione e conoscenza, senza costi, oneri e investimenti fissi», spiega Nicola Zanasi, manager del Gruppo Veneto Viaggi Vacanze.

C’è molto interesse nella creazione di viaggi personalizzati. Il programma Meta Travel Design propone un pacchetto di collaborazione che prevede alcuni asset fondamentali per lo svolgimento dell’attività in genere, dalla copertura assicurativa, legale e amministrativa a un account commerciale per l’attività di front office, oltre a un account di back office.

I vantaggi sono soprattutto in termini di autonomia e organizzazione del proprio tempo, quindi particolarmente adatto sia a donne che a chi svolge già altre professioni e che voglia approcciare a questa opportunità svolgendo una professione che rappresenta prima di tutto una passione per il viaggio, nonché alle nascenti figure di creator digitali che hanno bisogno di un solido organizzatore a supporto della propria programmazione.

Non ci sono addebiti di fee fisse di alcuna tipologia, il contratto è completamente libero e senza reciproci vincoli.