Veneto, oltre 2 milioni di euro per i lavoratori del turismo













La Regione Veneto ha comunicato lo stanziamento di 2 milioni e 645mila euro per aiuti a imprese e professionisti del settore del turismo. «Si tratta di un aiuto concreto rivolto a chi ha fatto del travel la propria attività e che, in questo anno e mezzo difficile, ha sofferto a causa delle conseguenze tragiche dell’epidemia da Covid19», ha dichiarato l’assessore regionale al turismo Federico Caner, in merito al bando approvato dalla Giunta.

Grazie a fondi disponibili nell’ambito del Por Fesr 2014 – 2020 e a risorse che si sono rese disponibile dal bilancio regionale, la Giunta ha reperito la copertura necessaria per concedere un aiuto diretto ai professionisti in possesso di partita Iva che lavorano come guida, accompagnatore, animatore turistico e guida naturalistico-ambientale.

Il bando può contare su una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni e 645 mila euro e prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, in misura forfettaria e una tantum, a tutti i professionisti che siano in possesso di partiva Iva, in regola con la dichiarazione dei redditi 2019 e con gli adempimenti fiscali e con l’iscrizione negli elenchi approvati dalla Direzione Turismo.

La presentazione della domanda potrà essere effettuata a partire dalle 10 del 25 maggio 2021 e fino alle 17 del 24 giugno. L’istruttoria delle domande sarà a cura dell’Agenzia Veneta per i pagamenti (Avepa).

«Mi auguro che questi aiuti possano fare il paio con le ulteriori risorse che il Consiglio dei Ministri stanzia attraverso il decreto Sostegni bis a favore delle imprese turistiche e delle strutture alberghiere – conclude Caner – Sono convinto che il turismo, in Italia e in Veneto, ripartirà già nelle prossime settimane. Nel frattempo però è necessario mettere in campo tutti gli aiuti possibili».