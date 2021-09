Venerdì nero dei voli: confermato lo sciopero del 24 settembre













Venerdì 24 settembre in Italia non si volerà: c’è una emergenza occupazionale che interessa in prima battuta la vertenza Alitalia-Ita, ma più in generale l’intero comparto aereo italiano. I sindacati hanno confermato la preannunciata agitazione evidenziando che “l’assenza nel sistema del trasporto aereo di regole del lavoro comuni a tutte le aziende del settore basate in Italia danneggia il Paese e i progetti industriali che si vorrebbero attivare in questo segmento dei trasporti. Per tali ragioni, non avendo avuto ancora una convocazione dai ministeri competenti, nonostante i numerosi e reiterati solleciti, venerdì prossimo, 24 settembre, sarà sciopero di tutto il trasporto aereo”.

In una nota diffusa da Fit-Cisl, il segretario nazionale Monica Mascia osserva: “Sin da quando è iniziata la vertenza Alitalia-Ita era stato subito ribadito che il tema occupazionale era imprescindibile. Il fatto che Ita sia una nuova azienda e che nasca ex novo non può costituire un alibi per non riconoscere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che fino ad oggi sono stati gli unici a pagare il prezzo delle strategie e delle politiche commerciali fallimentari. Ci aspettiamo quindi che, essendo le vertenze Alitalia e Ita intrecciate tra loro e rientrando le problematiche nelle competenze di quattro ministeri, sia il Governo ad assumere il coordinamento della gestione della vertenza e che nel rispetto della legislazione vigente dia in tempi brevi le corrette risposte, che devono essere il riconoscimento degli ammortizzatori sociali e delle necessarie politiche attive del lavoro finalizzate a garantire il mantenimento delle abilitazioni e delle certificazioni di volo e tecniche.

Per quanto attiene alla vicenda Ita, le sigle sindacali ritengono che sia necessario definire in tempi brevi un contratto aziendale coerente con le previsioni del contratto collettivo nazionale del Trasporto aereo ed ai vertici della newco è stato già proposto da giorni un percorso relazionale finalizzato al raggiungimento di tali obiettivi”.