Vendite Bsp Iata: la Spagna sorpassa l’Italia

Nel 2019 le vendite relative alla biglietteria aerea Iata via Bsp in Spagna hanno battuto ogni record, superando quelle relative al mercato italiano. Grazie a un mese di dicembre particolarmente positivo (307,2 i milioni di euro transati, con un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 6,5%), il ticketing intermediato nel Paese iberico ha toccato quota 5.173 milioni di euro sull’arco dei dodici mesi, mettendo a segno un aumento del 4,7%.

In questo modo, la Spagna è diventato in ordine di importanza, il quarto mercato a livello europeo in termini di Bsp, dopo Regno Unito, Germania e Francia, ma prima dell’Italia. Un altro record registrato nel 2019 dal Paese iberico ha riguardato il numero di transazioni effettuate, tanto che la cifra di 20,3 milioni di operazioni (+ 5,14%) ha significato il dato più elevato da quando il Bsp è stato introdotto nel Paese 50 anni fa.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2019, in Spagna il numero di agenzie di viaggi Iata è stato di 4.037, che rappresentano il 21,7% di tutte le adv Iata a livello europeo.