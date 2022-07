Vendita Ita, scatta la trattativa

in esclusiva con Msc-Lufthansa













Vento in poppa per Msc-Lufthansa. La loro offerta vincolante per Ita Airways – stando alle anticipazioni del Corriere della Sera – è quella in grado di offrire migliori prospettive economiche, strategiche e sociali alla compagnia e al Paese rispetto all’alternativa del fondo Usa Certares. Da qui, dunque, l’avvio di “trattative in esclusiva” per la cessione della quota di maggioranza del vettore.

È quanto emerge dalla comunicazione che il ministero dell’Economia ha inviato a Palazzo Chigi venerdì pomeriggio sulla base delle valutazioni tecniche degli advisor Equita e Gianni & Origoni, ingaggiati dal Tesoro, ad oggi azionista unico di Ita.

Ai consulenti esterni, di fatto, il compito di valutare, oltre alla proposta economica delle due cordate (quella di Msc-Lufthansa riaggiustata al ribasso ma comunque superiore di circa 200 milioni di euro), anche il piano industriale, le sinergie commerciali, gli sviluppi occupazionali nei prossimi cinque anni, i progetti cargo e la connettività intercontinentale.

In attesa del closing, le trattative riservate dovranno trovare la quadra su alcuni aspetti fondamentali, tra cui la futura governance del vettore, elemento cruciale chiarito già nelle offerte.

Il nuovo consiglio di amministrazione dovrebbe contare cinque membri, nessuno indipendente, in rappresentanza degli azionisti: tre per Msc (in quota al 60%), uno per Lufthansa (con il suo 20%) e uno per il Tesoro, a cui rimarrebbe appunto un quinto (20% della compagnia.