Vendita Ego Airways, c’è tempo fino a fine ottobre













Altri quattro mesi di tempo per sperare nella conclusione di un accordo con eventuali compratori. La compagnia aerea Ego Airways ha richiesto e ottenuto da parte dell’Enac una proroga di quattro mesi della sospensione della licenza di volo e del certificato di operatore aereo (Coa).

La proroga è stata concessa proprio nei primi giorni di luglio, in extremis rispetto alla scadenza della sospensione ufficiale di 6 mesi (partita il 4 gennaio 2022).

La decisione di Enac apre quindi uno spiraglio per il vettore italiano – lanciato in piena pandemia ma che non ha retto alla prova del mercato già nel corso del 2021 – e fissa la nuova deadline al 31 ottobre 2022: data entro cui l’attuale proprietà dovrà riuscire a trovare un accordo con eventuali compratori.

Nelle ultime settimane, infatti, si è fatta insistente la voce di un fondo internazionale interessato a rilevare la compagnia aerea – che al momento non ha nessun aereo in flotta ma “ha in pancia”40 dipendenti e un debito di circa 7 milioni di euro – con l’obiettivo però di cambiare totalmente modello di business rispetto alla precedente esperienza. L’eventuale acquisizione è infine strettamente legata alla possibilità di mantenere le licenze di Ego ancora attive.

Il vettore – dopo aver ottenuto la sospensione della licenza di volo e del Coa da parte dell’Enac e dopo aver riconsegnato al lessor l’ultima aereo Embraer 190 della sua flotta – a giugno scorso ha trovato l’accordo con i sindacati per chiedere altri 12 mesi di cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs) per tutti i suoi 40 dipendenti (6 assistenti di volo, 16 piloti e 18 unità del personale di terra.) con decorrenza dal 1° giugno 2022 e per i prossimi 12 mesi.

La proroga della sospensione delle licenze di Ego Airways – che crea un precedente favorevole anche per il caso Blue Panorama (nonostante condizioni economiche e operative totalmente differenti) – lascia aperto uno spiraglio per la vendita della compagnie e per il futuro dei suoi lavoratori.