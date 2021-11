Vendesi Expo Dubai,

testa a testa tra i t.o.













Sarà il centro del mondo per i prossimi sei mesi, Dubai. E nel momento in cui timidamente ricomincia il turismo internazionale, cresce vertiginosamente l’interesse per l’Expo, primo grande evento internazionale dallo scoppio della pandemia, che sta davvero “Connettendo le menti e creando il futuro”, come il claim stesso della manifestazione (‘Connecting Minds, Creating the Future’) si propone di fare.

Sul mercato italiano, i tour operator propongono pacchetti sempre più diversificati e di tutte le fasce di prezzo.

Si chiama “Yes we Du” l’offerta del Gruppo Alpitour per l’Expo con voli Neos dal 19 dicembre (due frequenze settimanali da Verona, il giovedì e la domenica) e collegamenti Emirates disponibili da subito. I pacchetti proposti dai brand di casa – Alpitour, Francorosso, Turisanda e Presstour – sono abbinabili a diverse strutture e itinerari tra Dubai, Abu Dhabi, Ras al-Khaimah e Fujairah. Tra le proposte, pacchetti con alloggio al SeaClub Centara Mirage Beach Resort e al nuovo AlpiBlu Hampton Marjan Island. Compresi nelle offerte il tampone Pcr al rientro, l’ingresso a Expo e uno sconto fino a 200 euro per una nuova vacanza con partenza entro il 31 ottobre 2022.

C’è anche Volonline, tra i rivenditori ufficiali di Expo 2020 Dubai, e tra gli operatori che hanno preso parte al Grand Opening Fam Trip in occasione dell’inaugurazione. La proposta è di pacchetti da 3 o 5 notti con partenze giornaliere, visite guidate in lingua italiana e possibilità di scegliere tra diverse soluzioni differenziate per fascia di prezzo. Possibili anche esperienze come il Desert Dune Safari, o la cena in Barca nella Baia della Marina.

Dubai prodotto di punta anche per Quality Group, che ha creato la pagina web “Dubai Flexy Travel”, dove oltre a trovare informazioni sulla destinazione, si può comporre il proprio tour ideale, e si possono prenotare pacchetti come “Dubai e Abu Dhabi speciale Expo”, ovvero 5 notti con prima colazione e cene incluse, con ingresso all’ Esposizione Universale, gite alle principali attrazioni, e guide in italiano.

Materiale dedicato a Expo anche per Going, che, in collaborazione con Emirates, ha realizzato una brochure dedicata con pacchetti di 6 giorni che prevedono pass giornalieri (ma anche multipli) per entrare. Nella brochure, itinerari ispirazionali che prevedono soggiorni in hotel 4 o 5 stelle alla scoperta di Dubai e degli Emirati.

Idee per Viaggiare offre invece pacchetti dalle 3 alle 7 notti, con pricing differenti con hotel, voli, transfer, ingresso alla manifestazione e la polizza All Risk Covid Top, che tutela agenzie e clienti in caso di problemi causati dal virus. Alcuni pacchetti prevedono l’alloggio in strutture a 5 stelle ad Abu Dhabi, o in lussuose strutture in stile arabo.

Mappamondo, fino al 31 marzo 2022, propone invece pacchetti da 5 notti con prima colazione, possibilità di mezza pensione, biglietto di ingresso per un giorno con visita al Padiglione Italia con fast track. Previste partenze giornaliere dalle principli città italiane e per alcuni pacchetti previsto l’Hop-on Hop-off City Sightseeing con audioguida in italiano.

Pacchetti da 3 giorni per Alidays, con partenze da Milano, ma possibilità di quotazione da altri aeroporti, comprensivi di trasferimenti da/a aeroporto di Dubai con veicoli riservati e guida in inglese, sistemazione in camera doppia con prima colazione, biglietto d’ingresso di un giorno per Expo.

Ma le offerte non si fermano qui. In campo anche Raro by Nicolaus con le sue strutture d’alta gamma a Dubai. Mentre sul fronte crociere, proposte di viaggio che includono la visita a Expo arrivano da Msc e Costa. Un modo alternativo per raggiungere l’Emirato e visitare l’Esposizione Universale.