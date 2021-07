Vax & Go, a Fiumicino apre il primo punto vaccini per i passeggeri













L’aeroporto di Roma Fiumicino è il primo scalo in Italia a dotarsi di un punto rapido vaccini – Vax & Go – attivo all’interno del Terminal 3. Il punto vaccini è dedicato ai passeggeri in partenza, arrivo e transito e agli operatori aeroportuali ed è stato realizzato da Aeroporti di Roma con Regione Lazio e Istituto Spallanzani.

All’inaugurazione sono intervenuti, fra gli altri, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il direttore dell’Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, il presidente di Adr, Claudio De Vincenti, l’amministratore delegato, Marco Troncone, e il chief aviation officer, Ivan Bassato.

Il Leonardo da Vinci diventa quindi il primo aeroporto in Italia a disporre di un punto rapido vaccini all’interno del terminal che si aggiunge all’hub sanitario in funzione dallo scorso 11 febbraio presso il parcheggio Lunga Sosta dello scalo, dove finora sono state vaccinate 250mila persone, al centro test Covid-19 agli arrivi del Terminal 3, operativo da quasi un anno, e alle strutture di testing ai gate d’imbarco riservate ai passeggeri che viaggiano con voli Covid Tested.

La nuova struttura di circa 150 mq, è stata realizzata presso le partenze del Terminal 3 nell’area sopraelevata, vicino alla farmacia. Sarà in funzione 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle 20.00 e disporrà sia dei vaccini a mRNA Pfizer e Moderna, che del monodose a vettore virale Johnson&Johnson.

L’offerta vaccinale contro il Covid-19 nel terminal è dedicata ai passeggeri in partenza e in arrivo all’aeroporto di Fiumicino che trovandosi in viaggio desiderano effettuare la prima o la seconda dose di richiamo del vaccino direttamente in aeroporto oppure a chi desidera vaccinarsi con il vaccino monodose.

«Dopo l’apertura del primo grande hub vaccinale italiano l’11 febbraio scorso, inauguriamo oggi con soddisfazione e convinzione – ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma – il primo punto vaccini in Italia all’interno di un terminal passeggeri. Questa nuova iniziativa conferma il ruolo di Aeroporti di Roma come soggetto di sistema e la nostra ferma determinazione a contribuire per fronteggiare l’emergenza Covid-19 a beneficio del Paese, dei nostri passeggeri e della comunità aeroportuale. Solo insieme supereremo questa emergenza e noi siamo fieri di poter contribuire con piccoli grandi passi che possano aiutare il Paese a ripartire».

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha dichiarato: «Spero che altri aeroporti seguano l’esempio. Dobbiamo portare l’Italia fuori dall’incubo del Covid e ridare agli italiani la libertà di vivere. La nostra Regione vuole fare la propria parte anche con questo “Vax & Go” che è una bellissima opportunità per vaccinarsi. Ridare agli italiani la libertà significa due cose: vaccinazione e comportamenti responsabili».

Aeroporti di Roma ricorda che, in base alle disposizioni governative, l’ingresso in aerostazione – previo controllo della temperatura corporea con i termoscanner – è consentito solo ai passeggeri e agli operatori aeroportuali e che per tutti è obbligatorio indossare la mascherina di protezione nei terminal e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.