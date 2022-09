Valtur torna a Mauritius con il raffinato Long Beach

Cresce il prodotto upscale Valtur anche all’estero. Lo fa con un’importante new entry: Mauritius. Dopo l’apertura di Zanzibar, il Gruppo Nicolaus dà il via alle vendite del Valtur Long Beach Mauritius, raffinata struttura Sun Resorts ora entrato in esclusiva nella linea Escape del t.o. dei fratelli Pagliara nel segno dell’all suite e dell’italian lifestyle.

Il brand torna così sull’isola dell’Oceano indiano, dov’era presente nei primi anni del Duemila, proprio nella zona di Belle Mare che ospita l’attuale resort.

Tra i servizi, il campo da golf, cinque ristoranti tra cui il giapponese Hasu e la Spa Cinq Mondes. Grande l’attenzione alla sostenibilità: il resort promuove lo sviluppo e la piantumazione di piante autoctone; produce frutta e verdura a km0 in un orto botanico; ricicla totalmente vetro, carta e batterie; porta avanti programmi per la pulizia del mare e conservazione dell’ecosistema marino; è alimentato da 700 mq di pannelli solari per oltre 6mila punti luce.

Nella struttura è stata attivata la formula “concierge” con personale italiano e particolari attenzioni al clienti, come il menù dei cuscini e il room service

«Siamo molto fieri di vedere sventolare di nuovo la bandiera Valtur a Mauritius, grazie alla partnership con un brand come Sun Resorts, a cui ci accomuna la propensione a modulare l’eccellenza sulla base dei desiderata del cliente. Vogliamo parlare a un target consapevole, che sta crescendo sempre più e che quando viaggia desidera che il proprio benessere si rispecchi nel luogo che lo ospita. In quest’ottica, siamo in fase di scouting e amplieremo presto il nostro portfolio con nuove interessanti proposte», commenta Emmer Guerra, responsabile prodotto estero.

Previsti collegamenti dai principali aeroporti italiani con Emirates, Turkish Airlines, Air Mauritius e Neos.

La linea Valtur Escape raggruppa solo strutture 5 stelle e 5 stelle lusso sul lungo e medio raggio ed è destinata a crescere con il futuro ingresso di nuovi resort in programmazione.