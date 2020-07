Valtur prepara la riapertura in Tunisia ed Egitto

Riapertura italiana già avviata e programmazione estera che tornerà dal 20 luglio. La vacanza firmata Valtur è ricominciata il 27 giugno in Sardegna, con il Valtur Sardegna Baia dei Pini Resort, affacciato sul litorale di Budoni. L’altra proposta sarda, il Valtur Sardegna Tirreno, nella macchia mediterranea di Cala Liberotto, è operativo dal 4 luglio.

Due ancora le strutture italiane dell’estate 2020, entrambe in Calabria, aperte dal 3 luglio: il Valtur Calabria Otium Resort, immerso nel verde e affacciato sulla spiaggia alle porte di Sibari, e il Valtur Calabria Il Cormorano Resort, valorizzato dal restyling appena ultimato, con un tocco di contemporary design.

La programmazione estera ripartirà dal 20 luglio con il Valtur Djerba Golf Resort &Spa, con campo da golf e punto mare dalle trasparenze caraibiche. Il 29 agosto sarà la volta delle due strutture egiziane, il Valtur Marsa Alam Oriental Coast e il Valtur Sharm Reef Oasis Blue Bay, in evidenza per standard del servizio, posizione e aree Spa.

Sicurezza e creatività andranno a braccetto nell’estate Valtur 2020, insieme alla sostenibilità a partire dall’interazione con il territorio di riferimento e dalla cura per l’ambiente. Il Gruppo ha varato il programma “Stay Safe” per la tutela della salute degli ospiti e dell’adeguatezza degli ambienti, con un’impostazione che vuole appesantire la percezione degli spazi e la fruizione dei servizi, grazie alla supervisione di figure professionali formate ad hoc. Le camere, in Italia e all’estero, saranno sempre sanificate dopo l’uso, così come le altre parti e le dotazioni di uso comune. I tavoli assegnati e il servizio dei piatti da parte del personale addetto saranno un valore aggiunto per la ristorazione.

Con creatività, invece, Valtur intende la possibilità per gli ospiti di vivere il villaggio modellandolo sui loro desideri in tranquillità e in sintonia con la voglia di esclusività. Le attività saranno diversificate per fasce orarie e organizzate in contemporanea in più punti, e potranno essere selezionate tramite app: lezioni sportive, corsi, fitness, wellness.

«Il lavoro svolto da tutta l’azienda per riuscire a essere protagonisti del mercato anche questa estate con un’offerta perfettamente aderente ai valori del brand è stato straordinario – dice il presidente Valtur Roberto Pagliara – Abbiamo creato una task force diversificata per obiettivi, operando, da un lato, sulla preparazione del prodotto, e, dall’altro, sulla creazione di un’experience pensata anche per bilanciare gli effetti di un periodo stressante come quello che tutti abbiamo vissuto, garantendo, al tempo stesso, alla distribuzione degli asset forti legati alla sicurezza e alla personalizzazione della vacanza».

Firmata la partnership con Mondadori che, tramite app, riserverà la possibilità di leggere estratti delle novità di imminente presentazione sul mercato editoriale, per conoscere in anteprima i titoli.

In programma anche i Valtur Party, temi del 2020: Sunset, dalle atmosfere lounge, e Summer of Love, per serate caratterizzate da un Happy Flower Power Mood di ispirazione Seventies, dove si consigliano ai partecipanti abiti floreali.

«La partnership con un marchio prestigioso come Mondadori va esattamente nell’ottica della personalizzazione e dell’esclusività – aggiunge – Lo stesso vale per la app attraverso la quale consultare contenuti esclusivi, attività e esperienze all’interno del villaggio. Crediamo che, oltre alla qualità intrinseca del prodotto, base dalla quale partire, siano questi gli elementi in grado di fare la differenza perché rispondono alle esigenze delle persone. A quello che il nostro target desidera vivere in vacanza. E che con entusiasmo e passione anche nel 2020 siamo pronti a offrire ai nostri clienti: un’altra estate Valtur è incominciata. Finalmente. Il sogno continua».