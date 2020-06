Valtur-Nicolaus, attivo il Bonus Nave per la Sardegna

La Sardegna resta una destinazione fondamentale per il Gruppo Nicolaus, anche nell’estate 2020. Dal 22 giugno è attiva la promozione Bonus Nave per i brand Valtur e Nicolaus Club.

Sarà valida per le tratte diurne da Civitavecchia e Livorno per Olbia e permetterà di usufruire di un’ulteriore sconto di 100 euro sui pacchetti soggiorno+nave che già comprendono la speciale tariffa Promo Nave con auto gratis, e relativi alla programmazione in esclusiva dell’operatore che conta quattro strutture nell’isola: il Valtur Sardegna Baia dei Pini Resort, il Valtur Sardegna Tirreno Resort, il Nicolaus Club Cala della Torre e il Nicolaus Club Torre Moresca.

«Questa promozione è una bella novità per una destinazione come la Sardegna, meta tra le preferite dagli italiani, dove una componente trasporto flessibile economica e di qualità è assolutamente essenziale: dalla ripartenza siamo i primi a promuovere in modo tangibile il trasporto marittimo in cui crediamo fortemente – commenta Gaetano Stea, direttore prodotto e operations del Gruppo – Lavorando a stretto contatto con i nostri partner Tirrenia e Moby, vogliamo favorire al meglio la distribuzione e dare ai nostri ospiti agevolazioni reali per poter viaggiare comodamente verso l’isola. La Sardegna è una meta unica e dopo le prime incertezze che hanno accompagnato la ripresa del turismo merita di essere valorizzata con azioni pratiche, utili per tutto il comparto e per chi sul territorio si impegna ogni giorno. Nell’attesa di poter applicare il Bonus Vacanze del governo anche sui pacchetti turistici con destinazione Italia, abbiamo deciso di anticipare i tempi e di promuovere questo ulteriore incentivo».