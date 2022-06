Valtur, new entry Zanzibar.

Pagliara sempre più “up”













Prende forma la preannunciata virata globale e upscale della Valtur dell’era Pagliara. A sancire il ritorno del brand sul lungo raggio è il nuovo 5 stelle Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa, della linea Escape, emblema della partnership con la prestigiosa e italianissima catena The Emerald Collection del Gruppo Scarapicchia.

Le vendite partiranno il 20 giugno per partenze dal 1° novembre 2022, data in cui il resort aprirà per la prima volta i battenti. «Inauguriamo così il nuovo corso del lungo raggio Valtur. Questa destinazione era già nella nostra rosa, ma ora il ritorno è con un prodotto Escape frutto della partnership con The Emerald, una delle catene luxury più apprezzate al mondo, con riconoscimenti prestigiosi quale l’affiliazione a The Leading Hotel of the World. Questa alleanza incarna il nuovo posizionamento del marchio Valtur su un segmento di clientela upscale ed è premessa di potenziali altre novità», commenta Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus.

Gli fa eco Ermenegildo Scarapicchia, presidente di The Emerald Collection, altrettanto orgoglioso dell’accordo di affiliazione tra la catena e Valtur: «Per noi – dichiara – è un grande ritorno a Zanzibar con il primo di tre nuovi importanti progetti turistici sull’isola per i prossimi tre anni».

Alla base della partnership, sottolinea una nota, c’è “la stessa vision incentrata sull’eccellenza senza compromessi e la condivisione dello stesso sistema di valori, che, tra le altre cose, dà la massima priorità alla sostenibilità”. Nel Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa saranno applicati un programma plastic free, un’innovativa procedura di produzione d’acqua per osmosi, a minimo impatto ambientale, e l’approvvigionamento energetico basato su pannelli solari.

La struttura sorge a Muyuni, nel nord-est di Zanzibar, a circa 45 minuti dall’aeroporto, su una scenografica laguna turchese. In tutto conta 250 suite che spaziano dai 59 m2 delle Garden Junior Suite e delle Ocean Junior Suite ai 260 delle iconiche Pool Suite con piscina privata. Per le famiglie camere comunicanti e sistemazioni con due camere da letto con le Family Junior Suite di 70 m2 Non mancano le dotazioni speciali wellbeing-oriented con le Jacuzzi di alcune Superior Junior Suite di 74 m2.

Tutte le sistemazioni dispongono di balcone/patio, minibar, bagno privato con vasca o doccia e bidet, cassetta di sicurezza, connessione wifi gratuita ad alta velocità, scrivania, televisore, ampi guardaroba, aria condizionata regolabile in camera e ventilatori a soffitto.

La struttura è proposta in formula Deluxe All inclusive. Per i più piccoli Valtur Dolphin Kids Club con team Valtur madrelingua a disposizione dei bambini dai 3 ai 12 anni. Quattro i ristoranti, quattro i bar (tra cui una gelateria) e altrettante le piscine, di cui una per i bambini e una per soli adulti. Di ultima generazione il convention centre e la Emerald Spa con trattamenti che si rifanno alla cultura balinese e thai.

Il lungo raggio Valtur sarà servito da una rete di voli dai principali aeroporti italiani. Il 5 stelle Valtur Emerald Zanzibar Resort & Spa (linea Escape) si affianca, per la stagione invernale, all’attesissimo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort (linea Lifestyle). A queste due strutture, entrambe di fascia alta, ne seguiranno altre del medesimo livello in Italia e all’estero.