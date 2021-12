Valtur e i corridoi: «Bene il Mar Rosso, in arrivo new entry»













Parte con il piede giusto la stagione invernale outgoing di Valtur – parte del Gruppo Nicolaus – in Mar Rosso con lo Sharm el Sheikh Reef Oasis Blue Bay, sostenuto da un articolato piano voli he interessa tutto il territorio italiano con collegamenti da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Venezia, Bologna, Roma Fiumicino, Napoli e Bari.

Molto apprezzate, nel complesso dell’offerta, anche le formule a tutela dei clienti, tra cui la certezza della tariffa bloccata, senza adeguamenti carburante, e la gratuità del tampone per il rientro in Italia, per le prenotazioni effettuate entro il 31 dicembre.

Per tutti, inoltre, inclusa nel prezzo l’assicurazione Viaggia Sicuro di Europ Assistance, già aggiornata alle regole dei corridoi turistici Covid e senza alcun supplemento da versare.

Ricca la formula all inclusive proposta, con un ristorante dedicato unicamente agli ospiti Valtur e, tra le altre cose, la possibilità di consumare illimitatamente bevande analcoliche e alcoliche fino alle 2 di notte.

«Questo avvio di stagione ci sta portando ottimi segnali – ha commentato Emmer Guerra, responsabile prodotto estero Nicolaus – Il Mar Rosso è una meta chiave per il medio raggio e le vacanze invernali al caldo e siamo davvero molto soddisfatti di poterlo proporre con una struttura che è in assoluto una delle migliori di tutta Sharm el Sheikh e in cui Valtur ha una posizione di esclusività importante. Abbiamo molto investito sui voli e la possibilità di partire veramente da tutte le aree geografiche del nostro Paese è un plus per le adv e una grande comodità per i clienti. Le festività imminenti stanno performando bene, così come la primavera, indicatore che testimonia il desiderio di outogoing del mercato italiano; e a breve altre novità anche con altri marchi del nostro Gruppo a cominciare da Nicolaus Club e Nicolaus Prime».