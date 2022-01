Valtur debutta in Grecia sull’isola di Creta













Sempre più outgoing per il Gruppo Nicolaus. A ripartire all’estero ora è il marchio Valtur che annuncia il suo debutto in Grecia con il 5 stelle Valtur Creta Aquila Rithymna Beach, frutto della partnership rafforzata con il Gruppo Aquila.

«È un prodotto di grande qualità, rinomato e prestigioso; sarà un attore fortemente in evidenza per la prossima stagione», commenta Emmer Guerra, responsabile prodotto estero del t.o. pugliese.

La struttura, reduce dal restyling delle camere sia delle aree comuni, sarà proposta in formula Premium All Inclusive. Situata sul versante ovest dell’isola, si sviluppa su una spiaggia lunghissima e molto ampia, scelta dalle tartarughe Caretta Caretta per deporre le uova e dove saranno organizzate lezioni dei biologi marini Valtur.

Tra le varie sistemazioni, le camere family con doppio ambiente e le suite fronte mare (alcune con piscina privata). Una serie di servizi deluxe sono previsti tramite adesione al programma “Mythica”.

Il Valtur Creche Club, per i bambini fino a 3 anni di età, costruito con materiali ecologici e con dotazioni tra cui nursery, culle, passeggini, baby monitor, cibo per bambini e molte altre amenity, è ideale chi viaggia con figli piccoli, seguiti anche su richiesta da un’infermiera professionista per il baby sitting.

La struttura ha, poi, aree dedicate per bambini dai 3 ai 12 anni e per ragazzi dai 13 ai 17 anni all’interno della Valturland, con giochi, buffet riservato, corsi, laboratori artistici e tante altre attività.

Molto apprezzato anche il centro benessere Aegeo Spas e l’offerta sportiva con campi da tennis, da calcetto e polifunzionali e numerose attività di spiaggia. Gli ospiti Valtur avranno, poi, a disposizione un ristorante dedicato con chef italiano, specializzato anche nelle cucine greca, internazionale e alternativa, con grande attenzione alle intolleranze.

«Il debutto greco del brand, rimandato a causa della pandemia, avviene in un momento di profonda evoluzione che sta interessando il nostro marchio. Affiliamo a Valtur un resort che è un microcosmo di bellezza e servizi», commenta Gaetano Stea, direttore prodotto del Gruppo Nicolaus.

«Importanti anche gli investimenti nei voli per soddisfare la domanda da tutti gli aeroporti italiani – sottolinea il direttore commerciale Isabella Candelori – Il nuovo sistema dinamico di prenotazione consentirà ai clienti di rintracciare soluzioni da qualsiasi scalo, con qualsiasi vettore e in qualsiasi giorno della settimana, con soluzioni sempre flessibili e personalizzate».