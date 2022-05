Valtellina, l’estate di Livigno tra trekking, bike e famiglie













Una meta green, adatta a sportivi, famiglie e a chi è in cerca di natura e relax. Protetto dalle Alpi, Livigno è una piccola gemma incastonata nel cuore della Valtellina. Un luogo ideale dove sciare in inverno, ma soprattutto godersi la montagna in estate. Proprio in occasione della summer 2022, l’Apt (azienda di promozione turistica) del comune di Livigno ha presentato calendario e novità della prossima stagione tra cui la rete di sentieri dove praticare hiking, running e biking, le esperienze active all’aria aperta, i percorsi gourmet e la via dello shopping che comprende oltre 250 boutique esclusive.

Bike e sport estremi

Per chi ama la bici, la data da segnare in calendario è l’11 giugno, che coincide con l’apertura del Mottolino Bike Park. La telecabina verrà attivata e consentirà di raggiungere il parco con 14 sentieri da percorrere con le Mtb, mentre il 25 giugno sarà la volta del Mountain Park Carosello 3000 e, il 1° luglio, della Mountain Area Sitas, i cui moderni impianti di risalita permetteranno di arrivare in breve tempo ad oltre 3000 metri di quota con un unico bike pass, versione estiva dello skipass. Con oltre 3.200 km mappati Gps, 17 km di percorso ciclopedonale e tre bike area, la bicicletta qui è la regina delle vacanze e i percorsi sono pensati per ogni livello di preparazione e difficoltà, dall’enduro al road bike.

Quest’anno, ogni mercoledì, torna anche l’iniziativa “Pedala con il campione” che permette di pedalare in compagnia dei professionisti che scelgono queste montagne per allenarsi in altura sui passi alpini che hanno fatto la storia del ciclismo, dallo Stelvio al Mortirolo. La montagna offre anche percorsi da seguire a piedi, salendo verso le cime. Grazie agli impianti di risalita, attivi anche in estate, si può salire sopra i 3mila metri, seguire itinerari diversi o fermarsi per una tappa in una malga.

Per aiutare la natura, poi, questa estate tornerà il plogging, una pratica importata dalla Svezia. Prima di partire per un’escursione, chi desidera partecipare all’iniziativa potrà ritirare presso gli actives hotels e i centri di informazione turistica un kit per la raccolta dei rifiuti composto da zaino, guanti e pinza; si passeggia e si raccolgono i rifiuti e, una volta di ritorno, si viene ricompensati con un piccolo gadget. Per promuovere le bellezze naturalistiche meno conosciute della zona, si potrà invece partecipare al contest Win the Wonder, una caccia al tesoro virtuale che prevede soste in alcuni punti di interesse che vanno dai luoghi più noti a escursioni più facili e, visitandoli, i giocatori accumuleranno dei punti e potranno aggiudicarsi dei premi in palio come soggiorni, skipass o esperienze culinarie.

«Livigno offre numerose attività ed è davvero il paradiso dello sport – spiega Luca Moretti, presidente Apt Livigno – Siamo un paese di 6mila abitanti che offre 15mila posti letto e registra 1.800 pernottamenti all’anno. Viviamo di turismo, buon cibo ed accoglienza. Da noi è possibile praticare diverse attività, dal golf, al parapendio, allo yoga in una cornice naturale invidiabile. Abbiamo il parco acquatico più alto d’Europa, l’ Acquagranda, posto ideale per la preparazione fisica di squadre ed atleti, che ha anche ampie aree dedicate ai bambini e un’area wellness e relax dove rilassarsi». Tra gli appuntamenti attesi il 18 giugno c’è la Livigno Skymarathon 2022, una spettacolare gara di corsa in montagna su un percorso di 36 chilometri in un ambiente selvaggio al confine con la Svizzera; l’Icon, il triathlon tra nuotate nel lago artificiale all’alba, corsa in bici e maratona per gli appassionati degli sport estremi e il Trofeo delle contrade, previsto per il 25 agosto, quando l’intero centro della cittadina si ricopre di neve artificiale.

Divertimento in famiglia