Validazione di UnaSafe, il protocollo anti Covid del Gruppo UnaHotels

Validazione di UnaSafe, il protocollo adottato dal Gruppo UnaHotels, che contiene un programma dettagliato di azioni, servizi e procedure messo in atto per la sicurezza sanitaria di clienti e lavoratori, e che era stato recentemente sottoposto all’esame di Dnv Gl – Business Assurance, uno dei principali enti di certificazione al mondo e leader nell’evoluzione digitale dei servizi di assurance.

Il Label “Protocollo UnaSafe versione 1.1 verified by Dnv Gl” è stato conseguito dai nove hotel e resort del Gruppo: l’UnaHotels Cusani Milano, l’UnaHotels The One Milano, l’UnaWay Hotel & Residence Quark Due Milano, e ancora gli UnaHotels di Bologna, Versilia Lido, Napoli, Roma, Capotaormina, Naxos Beach.

Si tratta del pieno riconoscimento dell’attività svolta dal team gestione emergenza del Gruppo che – nei mesi di lockdown precedenti alle riaperture – ha lavorato per individuare e predisporre i migliori processi e le più complete misure operative a tutela dell’ospite, in linea con le indicazioni del ministero della Salute italiano, dell’Istituto Superiore di Sanità e del protocollo nazionale “Accoglienza Sicura” redatto da Federalberghi, Confindustria Alberghi e Assohotel.

Gli ispettori di Dnv-Gl hanno verificato l’adeguatezza dei processi attuati e strutturati negli hotel per prevenire la diffusione del Covid-19 giungendo poi alla validazione di idoneità di ogni servizio e procedura al protocollo UnaSafe. Un significativo risultato per il Gruppo Una che aveva già lanciato il piano sanitario #AndràTuttoBeneInVacanza, compreso nel prezzo del soggiorno, in collaborazione con UniSalute, l’assicurazione sanitaria del Gruppo Unipol. Nelle prossime settimane la certificazione proseguirà in altri hotel e resort di Gruppo Una.