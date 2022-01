Valencia investe un miliardo sulla riqualificazione del porto













Valencia guarda al futuro e punta sulla riqualificazione del porto e dei suoi collegamenti con la città.

L’autorità portuale della destinazione spagnola ha, infatti, presentato un nuovo piano industriale – approvato il 30 dicembre scorso dal ministero dei Trasporti – che prevede un investimento complessivo pari a 1,098 miliardi di euro tra il 2021 e il 2025.

La somma sarà investita su progetti infrastrutturali, ma anche su attività commerciali, urbanistica e collegamenti per rendere l’area più fruibile: 100 milioni saranno spesi per gli accessi ferroviari, mentre 27,4 milioni per la riqualificazione del terminal passeggeri e per migliorare i servizi alla crocieristica.

Inoltre, 60 milioni andranno a progetti di energia alternativa, come l’elettrificazione delle banchine, impianti fotovoltaici ed eolici, mentre 44,4 milioni per la rete stradale e ferroviaria esistente.

Infine, 54,6 milioni saranno investiti per l’urbanistica e la riqualificazione dell’area, con il recupero di strutture da adibire ad edifici multiservizi.