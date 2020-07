Vacanze pet friendly nei Camping Village Club del Sole

La vacanza è più bella se si può fare con tutta la famiglia, amici a 4 zampe compresi. Per questo tutti i Camping Village Club del Sole sono pet friendly.

Non una semplice etichetta, ma tanti servizi pensati per rendere la vacanza speciale, soprattutto per i più fedeli amici dell’uomo. I 15 Camping Village Club del Sole sono immersi nella natura, in riva al mare, sul lago, vicino a città d’arte o in splendide aree naturalistiche e sono organiz- zati per garantire a tutti servizi e accoglienza.

A partire dagli alloggi, le strutture Club del Sole sono pensate per accogliere le famiglie al gran completo: le piazzole e i bungalow hanno gli spazi necessari per tutte le esigenze e le verande delle Mobilhome riservate sono dotate di un cancelletto, così i pelosi possono scegliere di riposare al fresco nei caldi pomeriggi d’estate nel comfort della loro casa temporanea. Se, invece, si vogliono concedere una nuotata, in ogni camping village sono a disposizione dog beach a loro riservate, con ombrelloni, lettini e doccette dedicate.

Per i quattro zampe più sportivi, nei Camping Village Club del Sole c’è sempre spazio per una passeggiata nella pineta o in riva al mare o per una bella corsa nelle aree agility, percorsi in legno su misura per mettersi alla prova.

Perché tutta la famiglia possa godere della vacanza senza pensieri, all’interno di tutti i Camping Village Club del Sole sono presenti distributori di sacchetti igienici e nei market non mancano prodotti per l’igiene, crocchette e snack, giochi e accessori.