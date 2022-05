Vacanze in treno in Francia? Ora è più semplice con Mytraintravel.com di Sncf













Partire in vacanza in Francia ora è più semplice, vantaggioso e confortevole con le opzioni di Sncf. Per viaggiare con il Tgv InOui direzione Francia, infatti, Sncf ha lanciato Mytraintravel.com, il sito dedicato alle agenzie di viaggi in tutta Europa.

I vantaggi delle carte Avantage

Le carte Avantage, le carte fedeltà di Tgv InOui Italia, garantiscono ai passeggeri massima flessibilità e si adattano ad ogni tipo di necessità. Disponibili nelle versioni “jeune”, “adulte” e “senior”, le carte Avantage sono valide tutto l’anno e possono essere acquistate al prezzo di 49 euro ciascuna, garantendo diversi vantaggi, ad esempio la riduzione del 30% sia sulle tariffe di prima classe che di seconda classe durante tutto l’anno e lo sconto del 60% per chi ha bambini dai 4 agli 11 anni.

Inoltre, i clienti con carta Avantage hanno diritto al cambio e al rimborso gratuiti fino a 3 giorni prima della partenza.

Il massimo del comfort e dell’attenzione al cliente

Tgv InOui Italia lavora ogni giorno per migliorare il servizio di assistenza in stazione e per offrire ai propri passeggeri il massimo del comfort. I clienti di prima classe, ad esempio, possono già usufruire del nuovo servizio di welcome drink, che offre uno snack dolce e una bevanda a scelta. La compagnia ha, inoltre, reso noti gli orari della nuova Lounge della Stazione Garibaldi, che sarà aperta da un’ora prima fino a 30 minuti dopo la partenza e fino a 30 minuti dopo l’arrivo del treno.

Info: Mytraintravel.com