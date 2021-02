Vacanze in Slovenia, tre passi per un’idea di vacanza green e sostenibile













Considerata uno dei Paesi più rispettosi dell’ambiente al mondo, la Slovenia ha deciso di mantenere questo felice primato rafforzando il suo “prodotto green” attraverso l’elaborazione di un vademecum in tre passi per gli agenti di viaggi da poter proporre ai clienti che, non appena si potrà tornare a viaggiare, sceglieranno di trascorrere una vacanza all’insegna della sostenibilità nel cuore verde d’Europa.

Quasi il 60% della superficie della Slovenia è coperta da foreste e quasi il 40% del suo territorio si trova in aree protette. La natura verde è solo a un passo da qualsiasi centro città. Un vero sogno per gli amanti delle attività outdoor.

Il Good Country Index colloca, infatti, la Slovenia al 4° posto, su 154 Paesi, in termini di contributo positivo al pianeta e al clima. Vaste foreste, parchi protetti, abbondanti risorse idriche e acqua potabile di ottima qualità: gli sloveni sono davvero orgogliosi di questo patrimonio naturale e si impegnano attivamente a preservarlo. Affinché il turismo sia sostenibile, però, è necessario che anche i viaggiatori facciano la loro parte.

PRIMO PASSO: SCEGLIERE UNA STRUTTURA RICETTIVA ECOSOSTENIBILE. Il comportamento ecologico inizia prima di arrivare a destinazione. Durante la fase di organizzazione e prenotazione si può decidere di optare per alloggi sostenibili, senza per questo rinunciare a comfort e atmosfera. Basterà scegliere il modello di struttura che risponde meglio alle proprie esigenze, dai glamping ai boutique hotel, dagli appartamenti ai B&B, tra le strutture certificate con uno dei marchi ambientali Eu Ecolabel, Green Globe, Travelife, Emas, Green Key o Bio Hotels e che hanno ricevuto anche il marchio di qualità per il turismo sostenibile Slovenia Green Accommodation.

SECONDO PASSO: SCEGLIERE UN’ESPERIENZA GREEN. Il secondo passo è scegliere un’esperienza green. L’unica attrazione ad aver ricevuto (per ora) la certificazione Slovenia Green Attraction è la cantina Klet Brda, il maggior produttore ed esportatore di vini sloveni. La cantina riunisce 400 famiglie di viticoltori che da oltre mezzo secolo scrivono insieme la storia del successo della produzione vinicola nella regione del Collio Sloveno – Goriška Brda. L’offerta di esperienze green è, tuttavia, ampia in Slovenia, e molte di queste sono organizzate da agenzie turistiche certificate.

TERZO PASSO: SCEGLIERE PRODOTTI LOCALI. La Slovenia si impegna a mantenere vive le proprie tradizioni e in molti negozi, sulle bancarelle delle fiere, ai festival dell’artigianato e soprattutto nei laboratori dei maestri artigiani si trovano oggetti unici fatti a mano con un tocco tradizionale. Alcuni portano il marchio distintivo Art & Craft Slovenia. Il vero lusso sta però nei prodotti alimentari locali, come il miele, la cui tradizione è ricca e fortemente ancorata nella coscienza popolare.

INFO:

www.slovenia.info

email milano@slovenia.info