Vacanze in Grecia, il governo aggiorna le regole d’ingresso













Il governo greco ha emanato le nuove misure che stabiliscono l’ingresso dei turisti in Grecia per l’estate 2021. Riportiamo di seguito i contenuti trasmessi dalll’Ente ellenico per il turismo.

Come entrare in Grecia?

Prima dell’arrivo compilare il modulo Plf sul sito www.travel.gov.gr almeno 24h prima della partenza.

Di seguito i documenti accettati :

Certificato di vaccinazione in italiano o inglese. Prima della partenza devono trascorrere almeno 14 giorni dall’ultima dose .

Test Pcr negativo (tampone molecolare) in inglese eseguito entro le 72h prima della partenza. È richiesto dai 5 anni in poi .

Certificato di risultato positivo del test Pcr che confermi che il soggetto è guarito dal COVID-19. Deve essere stato eseguito tra i 2 e i 9 mesi prima della partenza .

Certificato di recupero/guarigione dall’infezione Covid-19, rilasciato da un’autorità pubblica o da un laboratorio certificato.

Non sono previste, inoltre, misure di isolamento o quarantena. All’arrivo ci saranno dei test rapidi casuali (Se positivo, il viaggiatore e gli accompagnatori alloggeranno in un hotel di isolamento a spese del governo greco per ulteriori accertamenti).

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per gli spostamenti tra le isole della Grecia. In alternativa è possibile effettuare un tampone self test acquistabile in farmacia (6 euro circa) entro le 24h prima dello spostamento.

Cosa posso fare in Grecia?

È in vigore il coprifuoco dalle ore 00.30 alle ore 5.00. Gli hotel sono aperti, nel rispetto dei protocolli sanitari in vigore. Sono inoltre pronti ad affrontare un potenziale caso di Covid-19 (ad esempio, area di quarantena dell’hotel). Fino alla vaccinazione, tutti i dipendenti del settore turistico sono tenuti a sottoporsi a test due volte a settimana.

Ristoranti e bar sono aperti solo all’aperto dalle ore 5:00 alle ore 00.15. Sono consentite fino a 6 persone per tavolo. Al banco sono ammessi due clienti seduti.

Le spiagge sono accessibili. Ogni ombrellone può essere utilizzato solo da 2 persone, eccetto per le famiglie.

Siti archeologici e musei sono aperti. Sono consentiti gruppi da massimo 3 persone, eccetto per le famiglie.

I cinema sono autorizzati solo all’aperto con il 75% della capacità.

Dal 28 maggio riprendono gli eventi live (concerti, spettacoli) all’aperto con limite di capienza al 50% e ospiti seduti.

I taxi possono trasportare fino a 2 passeggeri oltre al conducente, eccetto per le famiglie.

Infine, con il titolo simbolico “Apriamo le vele” è stata ufficialmente annunciata la ripresa del turismo greco per il 2021 con una campagna ad hoc. Il ministro del Turismo, Haris Theocharis che ha sottolineato: «È estremamente importante che oggi la Grecia sia proiettata in tutto il mondo come modello per la gestione del Covid-19, in relazione al turismo sicuro. Abbiamo dimostrato che il turismo greco vince le battaglie. Abbiamo dimostrato che in Grecia abbiamo attuato un piano, coordinato, scientifico e professionale. E, principalmente, lo applichiamo con coscienziosità e dedizione».