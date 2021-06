Vacanze in barca, l’Italia vista dal mare













Dopo aver trascorso più di un anno tra le quattro mura di casa, le nostre abitudini sono cambiate, è vero. E la voglia di ripartire e godersi le vacanze si fa sentire sempre di più.

Molto probabilmente il modo di viaggiare non sarà più come prima, ma ciò presenta anche aspetti positivi. La pandemia ha permesso di riscoprire il nostro Belpaese, e molti italiani scelgono di trascorrere le vacanze non lontano da casa, riscoprendo le bellezze locali, sempre con un occhio di riguardo verso le misure di sicurezza in vigore. Perciò, decidere di fare le vacanze a bordo di una barca è senza dubbio un’ottima soluzione per circondarsi di natura, pace e serenità, evitando spiacevoli assembramenti.

L’Italia, vanta una vasta gamma di paesaggi per tutti i gusti, e saprà deliziare anche i più esigenti. Per questo, per chi è alla ricerca del mare paradisiaco e delle spiagge da sogno, non c’è da preoccuparsi, l’Italia racchiude alcune delle spiagge più belle del mondo.

Tra le destinazioni più belle non si può dimenticare la Sardegna con le sue calette da sogno, bagnate da un mare dall’azzurro intenso. E quindi scoprire l’Arcipelago della Maddalena a nord in barca a vela, i dintorni di Cagliari nel profondo sud a bordo di un catamarano, oppure noleggiare un gommone a Cala Gonone ed esplorare il Golfo di Orosei, un’oasi naturalistica da capogiro.

Non da meno la Sicilia – lungo la costa o nei vicini arcipelaghi delle Isole Eolie e delle Isole Egadi – che racchiude angoli di paradiso che vale la pena scoprire ed esplorare. Partire alla scoperta delle spiagge di sassi neri di Vulcano e Stromboli, fare snorkeling o immersioni tra i fondali di Favignana, oppure navigare lungo la costa da San Vito lo Capo fino a Scopello, attraversando la Riserva dello Zingaro.

Oltre a queste località, la varietà di scelta in Italia porta anche verso le caratteristiche Cinque Terre in Liguria, il magico Arcipelago dell’Argentario e l’Isola d’Elba in Toscana, la nota Costiera Amalfitana e il Golfo di Napoli, o l’incantevole Salento. Queste sono solo alcune delle destinazioni da poter visitare comodamente a bordo, con il vento tra i capelli e i piedi a mollo nell’acqua, circondati da natura e paesaggi mozzafiato.

