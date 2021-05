Vacanze in barca, cresce del 60% l’early booking per l’estate













In barca entro i confini nazionali. È una delle tendenze più evidenti dell’estate 2021, supportata dai dati di prenotazione registrati in aprile da Sailogy, la piattaforma online per il noleggio di barche in tutto il mondo con o senza skipper.

Confrontando le prenotazioni effettuate ad aprile 2021 per l’estate con quelle pre pandemia di aprile 2019, l’aumento di clienti italiani è del 58% e l’incremento della spesa media pro capite del 59%. L’impennata delle prenotazioni ha portato un aumento del transato da parte della clientela italiana del 153%.

Sul fronte destinazioni, l’Italia resta la meta preferita con il 50% delle preferenze in questa prima fase di early booking e una crescita dell’80% rispetto alla stessa finestra di prenotazione nel 2019.

Tra le mete più gettonate, la Sicilia e le sue isole (30%), la Sardegna (25%) e la Toscana (23%). In lieve calo invece la Grecia. Si prenota per partire soprattutto ad agosto, che registra il maggior numero di partenze (45%), seguito da luglio (30%) che comincia a farsi strada nel piano ferie grazie a giornate più lunghe e prezzi più contenuti. Infatti, le settimane di ferie prenotate in questo mese sono aumentate del 37% se paragonate a quelle prenotate nell’anno prima della pandemia.

L’early booking ha portato a una crescita più che raddoppiata delle prenotazioni di catamarani, con un +160%. Aumentano, con un picco del 70%, anche le richieste di skipper. Per quanto riguarda il numero di cabine a bordo, 2 prenotazioni su 3 sono per barche con 4 o più cabine, contro il 51% del 2019.

Sailogy infine dichiara che il forte interesse per questo tipo di vacanza ha portato l’azienda a una crescita globale in termini di ricavi del 18%.