Vacanze in barca a vela, le proposte last minute di Click&Boat

Per tutti coloro che vogliono ancora godersi qualche giornata di vacanza, Click&Boat continua ad offrire innumerevoli spunti per viaggi last minute e godere dell’ultima coda della stagione estiva 2020.

Click&Boat suggerisce di scegliere le coste italiane per inebriare occhi e anima prima dell’inverno. Come? Dalla Liguria alla Calabria, passando per le belle isole, l’azienda francese mette a disposizione un gran numero di imbarcazioni per ogni gusto e portafogli.

Le più gettonate sono le barche a vela: dinamiche, informali e adrenaliniche spalancano le porte di un mondo dove l’avventura si fonde al piacere, regalando giornate da togliere il fiato.

Ma non solo mare, per gli animi romantici che non resistono alla tentazione di un soggiorno lungo gli specchi d’acqua del Bel Paese, c’è anche il Lago Maggiore, di Garda e di Como.

Chi è alla ricerca di qualcosa di più inusuale ed eccentrico, opterà senza dubbio per l’esperienza di navigazione sui fiumi, con tanto di soggiorno a bordo. Per i viaggiatori curiosi le house-boat sono la soluzione di viaggio ideale: pratiche e confortevoli, le speciali imbarcazioni si guidano senza patente e regalano una prospettiva inaspettata.

Che sia per una giornata, un weekend o una settimana intera, l’azienda di noleggio barche si propone come il perfetto compagno di viaggio per un’estate che non è ancora da archiviare. L’”Airbnb del mare” rende infatti alla portata di tutti la possibilità di vivere un’esperienza in barca grazie ad un team altamente professionale e ad un elevatissimo numero di imbarcazioni di ogni tipologia.

A seguito di recenti attività di acquisizioni, Click&Boat dispone infatti di 5600 mezzi su suolo italiano che aspettano solo curiosi avventurosi per salpare alla scoperta di mari e corsi d’acqua made in Italy.