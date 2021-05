Vacanze Garantite, debutta il nuovo fondo di garanzia per agenzie e t.o.













Nasce il fondo di garanzia consortile Vacanze Garantite a garanzia dell’insolvenza e fallimento delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Un debutto supportato da Fiavet Emilia Romagna e Marche che ha scelto di stipulare un accordo di convenzione con il consorzio a beneficio degli associati. Il fondo, costituito per tutti i soci consorziati, agenzie di viaggio, t.o., network ed operatori del settore turistico che – per garantire ai clienti la tranquillità della propria quota pagata per il pacchetto del viaggio organizzato in caso di insolvenza o fallimento – devono rilasciare la garanzia in base a quanto stabilito dall’art. 47 del D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018 per l’ organizzazione e rivendita di servizi turistici denominati “pacchetti”.

«La creazione del consorzio e del relativo fondo di garanzia è stata realizzata dopo una attenta analisi del mercato, dei player di riferimento e delle criticità rispetto alle metodologie di valutazione e classificazione dei rating – annuncia il vicepresidente del consorzio, Sandra Bianchini – È stato scelto di utilizzare tre tipologie di rating che vengono determinate attraverso l’utilizzo di un software personalizzato che incrocia dati numerici e di bilancio riferibili agli attuali sistemi di valutazione di Credit Safe oltre ad altri parametri ed indicatori tipici del settore assicurativo che analizzano le variabili rispetto alle assunzioni di un rischio ed una volta inserite nel software valutativo dedicato creano il rating personalizzato per ciascun consorziato»

Il consorzio, per lo studio dei rischi e di valutazione connessi al fondo consortile di garanzia, si è avvalso della consulenza della Spencer & Carter Insurance Broker per la parte dedicata alla valutazione del rischio e alla Althersoft Uk per la realizzazione del software dedicato necessario per l’analisi e valutazione dei dati parametrici.