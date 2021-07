Vacanze brevi, l’ora delle minicrociere nel Mediterraneo













Per l’estate 2021 gli italiani preferiscono la vacanza breve. Sono oltre 15 milioni i connazionali pronti a partire, ma 10 milioni restano ancora indecisi. Secondo i dati diffusi nei giorni scrosi da Confturismo, aumenta la propensione a ridurre la lunghezza della vacanza principale rispetto a quanto si rilevava solo un mese fa: la percentuale di coloro che staranno via per non più di una settimana passa dal 51% al 60% degli intervistati e si riducono da 17% al 12% quelli che faranno vacanze di 11-14 giorni.

Seguendo questo trend, Msc Crociere torna a proporre le sue minicrociere, prodotto molto richiesto dal mercato in queste settimane: una sorta di city break nel Mediterraneo.

Prezzi contenuti e due speciali proposte di 4 notti e 5 giorni con imbarco a Bari il 16 e il 30 luglio 2021 a bordo di Msc Splendida alla scoperta di Trieste, Ancona e Dubrovnik in Croazia.

L’imbarco il venerdì consente un long weekend all’insegna tra spensieratezza e relax nel Mediterraneo orientale.