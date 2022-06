Uzbekistan Airways riattiva i voli Malpensa-Tashkent













Uzbekistan Airways ha riattivato, a partire dal 12 agosto, i propri voli da Milano Malpensa a Tashkent, con i collegamenti da e per Roma Fiumicino che invece riprenderanno il 6 settembre per tutta la summer season.

Il vettore, inoltre, assicurerà connessioni su Mosca, San Pietroburgo, Seul e Delhi.

Luca Nardoni, direttore di Gs Air, che rappresenta la compagnia in Italia, ha dichiarato: «L’Uzbekistan è un Paese pacifico e sicuro da tutti i punti di vista. Infatti, i flussi turistici da altri Paesi europei si sono già riattivati».

«Attualmente i turisti italiani possono entrare in Uzbekistan senza ostacolo alcuno, in quanto non è necessario visto ed è richiesta solamente copia di certificato vaccinaleo, in assenza, evidenza di tampone negativo», ha concluso il direttore di Gs Air.