Uzbekistan, abolite tutte le restrizioni Covid

Dallo scorso 10 giugno l’Uzbekistan ha abolito le norme che richiedevano la presentazione di un certificato vaccinale o di un tampone antigenico o molecolare negativo per i viaggiatori in ingresso nel Paese. Inoltre, tutte le restrizioni sanitarie relative al Covid-19 per l’ingresso in Uzbekistan per via aerea, ferroviaria e terrestre sono state cancellate.

La notizia è stata confermata dal servizio stampa del ministero del Turismo e dei Beni culturali con riferimento alla decisione della Commissione speciale repubblicana incaricata di gestire la crisi Covid.

«Un altro passo nella giusta direzione – sottolinea Luca Nardoni, direttore di Gs Air che rappresenta in Italia la compagnia aerea Uzbekistan Airways – Il Paese sta lavorando alacremente per accogliere i turisti italiani ed europei. L’Uzbekistan è un paese pacifico e sicuro e in particolare, i dati relativi alla pandemia nel Paese ci dicono di una situazione attualmente sotto controllo, con nuovi casi vicini allo zero».